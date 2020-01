מתקפת התגובה של איראן לחיסולו של מפקד כוח קודס קאסם סולימאני הייתה ירי של עשרות טילים בליסטיים לעבר שני בסיסים של צבא ארה"ב בעיראק.

על פי דיווחים שונים 22 טילים נורו, רובם המכריע לעבר הבסיס האווירי אל אסד הנחשב לאחד הגדולים והחשובים במדינה. עוד על פי הדיווחים חלק מהטילים נפלו במרחק של 50 עד 80 קילומטרים מהיעד וטיל נוסף פגע בבסיס סמוך לאירביל שם מוצבים כוחות הקואליציה האמריקאית מבלי לגרום לנפגעים וכנראה שגם לא לנזק משמעותי.

בבסיס אל אסד פגעו ככל הנראה 10 טילי שיוט כשהאמריקאים ושאר הצבאות בבסיס לא דיווחו עד עתה על נפגעים ונטען שגם הנזק אינו משמעותי ולא פוגע בפעילות הבסיס.

במקור הבסיס הזה נבנה על ידי חיל האוויר העיראקי כלקח מתקיפות חיל האוויר הישראלי בעיראק ב-1967 ומלחמת יום כיפור. הוא נבנה בשנות ה-80 והיה אחד מבסיסי חיל האוויר הגדולים במדינה, ביתם של 5,000 משרתים וטייסות מיג 21 ומיג 25.

הבסיס נכבש על ידי ה- SASR האוסטרלי בשנת 2003 והפך לבסיס האווירי השני בגודלו במדינה ממנו פעל חיל האוויר האמריקאי, כוחות מארינס וגם צבאות בריטניה ואחרים. כאשר ארה"ב הכריזה על נסיגה בשנת 2011 הבסיס נמסר לחיל האוויר העיראקי, וחזר להיות בינלאומי כאשר הקואליציה פתחה במלחמה נגד דאע"ש, והחלה לפעול משם מטוסי חיל האוויר האמריקאי והבריטי.

נכון להיום זה הבסיס האווירי השני בגודלו בכל עיראק וכולל מספר מסלולים ארוכים במיוחד ולפחות 33 דת"ק (דירים תת קרקעיים) משוריינים להגנה על המטוסים. נמצאים שם כ-2,000 חיילים של הקואליציה, רובם מארה"ב. אלה מפעילים מטוסי קרב, מסוקים וכטב"מים.

בנוסף מוצבים במקום לוחמים מ"הכומתות הירוקות" ויחידות צבא היבשה הבריטי. מהבסיס הזה מטוסי ארה"ב ממריאים למשימות ברחבי עיראק, לאימונים וככל הנראה גם כדי להתמודד עם האיראנים. כמו כן יש בבסיס גם מספר יחידות עיראקיות. אולם אלו נחשבים למיעוט בבסיס אל אסד.

יש לציין שבשעות האחרונות יש דיווחים על מטוסים שהושמדו בבסיס הזה. אולם אין לזה שום אימות וסביר שהיו שם הכנות לתקיפה כולל הכנסת כל המטוסים הלא פעילים לדת"קים וסגירתם. בסך הכל יש לארה"ב עשרה בסיסים בעיראק ונראה שאף אחד מהם לא נפגע משמעותית.

נראה שבניגוד למתקפה המוצלחת והאיכותית שהאיראנים ביצעו נגד הסעודים, הפעם מדובר במתקפה כושלת. טילי הקיאם 1 והפתאח 110 שירו לא השיגו את היעדים להם קיוו. למרות ההצלחה שהייתה בסעודיה, יש לציין כי גם כאשר ירו טילים מאיראן נגד יעדי דאע"ש, לרוב הטילים לא פגעו במטרות שלהם ורבים התרסקו בדרך ליעד.