צבא רוסיה ממשיך לאבד חיילים בקצב רצחני ובהם גם לא מעט קצינים בכירים, מפקדי חטיבות ואף גנרלים. רוסיה איבדה הכי הרבה מפקדים בכירים מאז מלחמת העולם השנייה. נסיבות מותם של חלקם מעלה שאלות רבות, על המיקום שלהם בחזית או הדרך שבה האוקראינים הצליחו להרוג אותם.

ביום חמישי השבוע כבר הייתה רשימה של 15 קצינים בכירים בדרגת קולונל ומעלה שנהרגו. השבוע אומת שמו של קולונל אלכסי שארוב, מפקד חטיבת הנחתים ה-810 בצי הרוסי. הוא נהרג כאשר פיקד על החטיבה שלו הפועלת בסביבות העיר מריופול, אולם נסיבות מותו אינן ברורות. בעיר מתנהלים קרבות אכזריים שהביאו למותם של אזרחים רבים. כ-90 אחוזים מהעיר נהרסו. למרות זאת האוקראינים מצליחים לנהל לחימה עזה כנגד הצבא הרוסי.

צבא רוסיה לא עדכן את רשימת ההרוגים שלו מאז אותה הצהרה כי 500 חיילים רוסים נהרגו מתחילת הפלישה. משרד ההגנה של אוקראינה טוען כי 15,500 חיילים רוסים נהרגו בפלישה. מנגד, ארגוני המודיעין המערביים טוענים כי 10,000 חיילים וקצינים רוסים נהרגו באוקראינה. הנתון המערבי זכה לחיזוק, כאשר כלי תקשורת רוסי פרסם ש-9,900 חיילים רוסים נהרגו באוקראינה. דקות בודדות אחרי הפרסום הכתבה הורדה מהאתר.

Colonel Alexei Sharov, commander of the 810th Marine Brigade of the #Russian Army, was killed near #Mariupol. pic.twitter.com/1btjX3vBzz — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

נראה שהצבא הרוסי סופג אבדות כבדות מצד הצבא האוקראיני, שמצליח לפגוע קשה גם בפיקוד הבכיר. מותו של שארוב מהמארינס הרוסי מגיע יממה אחת בלבד אחרי אימות דבר מותו של קולונל סרגיי פודגורסקי, מפקד חטיבת הספצנאז (כוחות מיוחדים) ה-346 של ה-GRU (המודיעין הצבאי הרוסי) שגם הוא נהרג בקרבות שבמריופול. באותו היום נהרג גם קולונל ניקולאי אובצ'רנקו, מפקד חטיבת ההנדסה ה-45.

נסיבות מותם של אלה אינן ברורות, אולם הערכה היא שהם נהרגו בסיוע מודיעין שסופק על ידי ארה"ב, בזכותו האוקראינים ביצעו ירי ארטילרי או רקטות לעבר המפקדות שלהם, מה שכאמור הביא למותם של הבכירים. נראה שהאוקראינים משקיעים מאמצים בהרג של קצינים בכירים, בהם גם גנרלים רוסים, שלפחות אחד מהם נהרג בירי של צלף, כך על פי הדיווחים של צבא אוקראינה וגורמים במערב.

מוקדם יותר נהרג לוטננט-גנרל אנדריי מורדביצ'ב, מפקד הארמיה ה-8 של הצבא הרוסית. הוא נהרג בתקיפה המוצלחת של האוקראינים, על שדה התעופה הקדמי שהרוסים הקימו בחרסון.

סופם של הקודקודים מסוריה

ב-16 למרץ נהרג גנרל אולג מיטאייב. מפקד דיביזיית הרובאים הממוכנת ה-151. הוא נהרג במהלך הקרבות נגד גדוד אזוב שפרסמו תמונה של גופתו, שהושארה מאחור על יד הרוסים. גנרל מיטייב, שבעבר היה סגן מפקד הכוח הרוסי בסוריה, נהרג יחד עם שבעה לוחמי יחידת העילית מהמשמר הלאומי, שנמצאים תחת פיקודו הישיר של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין.

מכה קשה מאוד הצבא הרוסי ספג ב-8 במרץ, אז נהרג גנרל ויטלי גרסימוב, ראש מטה הארמיה המשולבת ה-41. מדובר בקצין מעוטר בעל ניסיון קרבי עשיר ממלחמת צ'צ'ניה השנייה, בסוריה ובמבצע לסיפוח חצי האי קרים. הוא נהרג בקרבות הקשים סמוך לעיר חרקוב, יחד בכירים נוספים מהארמיה. באותו היום המודיעין האוקראיני חשף שיחה בין קציני FSB רוסים, במהלכה הם דיברו על מותו של גנרל גרסימוב, ואף התלוננו כי התקשורת המוצפנת שלהם לא מתפקדת בתוך אוקראינה.

מדובר בגנרל השני של אותה הארמיה שנהרג בלחימה, ב-28 לפברואר נהרג גנרל אנדריי סוחובצקי, סגן מפקד הארמיה המשולבת ה-41. מדובר בקצין שמונה לתפקידו לפני שנה וגם הוא היה בסוריה ובעל שני עיטורי כבוד. ע"פ הדיווח כי הוא נהרג מירי של צלף אוקראיני, במבצע מיוחד של הכוחות המיוחדים שלהם.

2. Major general Vitaly Gerasimov.



According to Ukrainian authorities and Bellingcat, he was killed on 7 March 2022 near Kharkiv, along with several other senior Russian officials.



CNN said it hasn't independently verified Gerasimov's death & US officials have not confirmed it. pic.twitter.com/r2z4xqJDAC — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) March 19, 2022

גנרל נוסף שהאוקראינים הצליחו להרוג, הוא אנדריי קולסניקוב, מפקד הארמיה ה-29. נסיבות מותו אינן ברורות. על פי חלק מהטענות הוא נהרג בתקיפה של חיל האוויר האוקראיני, או מאש רקטות ששוגרו לעבר המטה שלו.

בסך הכל הרוסים איבדו חמישה גנרלים נכון לכתיבת שורות אלה. מדובר במכה של ממש, בהתחשב בכך שאת הלחימה נגד אוקראינה מובילים 20 גנרלים רוסים. לאלה יש להוסיף גם את הדיווח על מותו של קפיטן אנדרי פאליי, קצין בכיר בצי הים השחור, שעל פי הטענות נהרג בפעולה מיוחדת של צבא אוקראינה.

אם נחזור לדרג מפקדי החטיבות, קולונלים, ברשימה הזו ניתן לציין דמות משמעותית, קולונל אלכסנדר זקארוב, מפקד חטיבת השריון ה-6. גם נסיבות מותו של מח"ט השריון אינן ברורות. ככל הנראה משוריין הפיקוד שלו נפגע מטיל נ"ט ששוגר על ידי חוליה אוקראינית.

בתחילת מרץ נהרג קולונל קונסטנטין זיזבסקי, מפקד חטיבה 247 של הצנחנים הרוסים. הזרוע המובחרת הזו של הצבא הרוסי, ספגה לא מעט אבדות כבדות במהלך מבצעי צניחה והסקה שביצעו באוקראינה, רובם היו כושלים על גבול משימת ההתאבדות, מה שמסביר את חוסר ההצלחה ומחיר הדמים. לרשימת הרוגי הצנחנים הרוסית ניתן להוסיף גם את סרגיי סוקארייב, מפקד חטיבה 331 שנהרג במהלך חודש מרץ. יחד איתו נהרגו גם רוב אנשי המטה שלו, בהם גם מייג'ור סרגיי קרילוב, סמג"ד בחטיבת הצנחנים 331.

לא מעט מהקצינים הבכירים מגיעים מחיל ההנדסה הרוסי, שעובד קשה באוקראינה במטרה לאפשר חצייה של נהרות ומכשולים רבים. קולונל סרגיי פורוקנייה, מפקד חטיבת ההנדסה ה-12, נהרג במהלך עבודה על חציית מכשול. הוא נפגע מאש פצצות מרגמה אשר שוגרה על ידי האוקראינים.

אבדות כבדות. הצנחנים הרוסים | צילום: Mikhail Svetlov, GettyImages

המכה הקשה לצבא הרוסי

כאמור, רשימת ההרוגים הבכירים ארוכה וכוללת שמות של 16 מפקדי חטיבות ומעלה. מדובר במכה קשה גם מבחינת מוראלית, מעבר לזה גם מבחינת הניסיון המבצעי הרחב שהם צברו ואבד. מפקדי חטיבות וגדודים מכירים היטב את היחידות שלהם, על היתרונות והמגרעות. את אלה הרבה יותר קשה להחליף מאשר את הגנרלים.

כמות וקצב הריגת הגנרלים מלמדת ככל הנראה על מעורבות משמעותית של המודיעין המערבי, בעיקר האמריקאי בלחימה. אמנם רק במקרה של גנרל אחד יש דיווח על כך שנהרג במבצע מיוחד, אולם גם אם האחרים נהרגו בתקיפה ארטילרית או רקטות, ניתן להעריך בסבירות גבוה שמישהו דאג לכוון אותם במיוחד לשם.

את העובדה שקצינים בכירים, קולונל ומעלה, נהרגים בכמות די חריגה באוקראינה ניתן לייחס לעוד כמה סיבות. הראשונה היא דווקא מה שנראה כמו אומץ רוסי והרצון שלהם להיות כמה שיותר קרוב לחזית, לפקד משם על הכוחות.

אולם לזה ניתן להוסיף גם טענות מצד ארגוני ביון מערביים, על כך שהמפקדים הרוסים נאלצים להגיע לחזית כדי "להזיז עניינים" מכיוון שהצבא תקוע ולא מתקדם. הסבר נוסף שניתן להעלות, זה שגם בשדרת הפיקוד הנמוכה יותר נרשמו הרוגים רבים, מה שמאלץ את הבכירים לסכן את עצמם יותר כדי לפקד על הכוחות ולדאוג שיבצעו את המשימות שלהם.

קרב בין צבא רוסיה וצבא אוקראינה בחרקוב, 27 בפברואר 2022 | צילום: SERGEY BOBOK/AFP/Getty Images

אחרי כחודש של לחימה, נראה שהצבא הרוסי כמעט שלא מתקדם. מנגד, הם הגבירו משמעותית את השימוש באש מנגד של טילים, רקטות ותותחים. בדיוק כמו בסוריה או צ'צ'ניה לפני, הרוסים מכתרים ערים ומשגרים לעברה אש כבדה. אם זה לא יעזור, הם פשוט יפעילו עוד יותר כוח ואש. הבעיה מבחינתם היא שבניגוד למלחמות קודמות, כלל לא בטוח שלרוסים יש יכולת לנהל מלחמה של שנים ארוכות.

נראה כי שני הצדדים, הרוסי והאוקראיני, פועלים בעיקר באש מרחוק, במטרה לגרום לכמה שיותר נזק ונפגעים. אולם ישנה עוד נקודה מעניינת הנמצאת באזור קייב, שם הצבא האוקראיני מנסה לצאת לכמה מתקפות נגד. אם יצליח, הרי שקיים סיכוי שיצלחו לכתר את הכוח הרוסי באזור גוסטמל.

בינתיים יש דיווחים רבים שהצבא הרוסי שוקע בבוץ האוקראיני. שכל התכניות שעשה טרם הפלישה נכשלו. למרות זאת יש לסייג את הדברים, שהרי איש אינו יודע מה המטרה הסופית של פוטין. כמו שזה נראה, המלחמה הזו רחוקה מסיום וצפויים בה עוד שינויים רבים.