למרות לחץ מצד ארגוני BDS ומספר חברי מועצת העיר סיאטל בארה"ב, זו הפילה את ההצעה להחרים את ישראל ולאסור על כוחות המשטרה של העיר להתאמן עם צה"ל ומשטרת ישראל.

ההצעה הוגשה על ידי אחת מחברות המועצה אחרי מבצע "שומר החומות" ונפלה ברוב של 5 מול 4 מתנגדים. רק בשנה שעברה הגיעו לישראל אלף שוטרים אמריקאים, בהם רבים מהעיר סיאטל במטרה להתאמן עם הצבא והמשטרה, בין השאר אימונים ללוחמה בטרור והחלפת מידע.

בכל שנה מגיעים לישראל כמה מאות שוטרים מרחבי ארצות הברית להתאמן עם צה"ל ומשטרת ישראל. מדובר במשלחות המשתתפות במספר תכניות הכוללות אימונים ללוחמה בטרור בבסיס הימ"מ ומתקנים של צה"ל.

בנוסף ישנם גם אימונים עם היס"מ ותכניות להחלפת מידע בנושאים פליליים שונים. משלחות של אנשי משטרה אמריקאים לישראל החלו עוד בשנות ה-90, אולם התגברו משמעותית אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר.

אחרי מבצע שומר החומות, העלתה חברת מועצת העיר סיאטל הצעה לסדר היום, שמטרתה לאסור על שוטרי משטרת העיר סיאטל לצאת למשלחות בישראל. על פי ההצעה זה אמור היה להיות איסור גורף שכולל גם משלחות להחלפת מידע בכלל הנושאים ולא רק אימוני לחימה.

Thank you to all who called in to Seattle City Council on Monday 7/26 in support of demilitarizing the SPD and defending human rights at home & abroad! The demands of our Seattle community are resounding: Seattle says NO to police exchanges with human rights abusers, like Israel! pic.twitter.com/mMmf4jq2wH — Falastiniyat Seattle (@falastiniyat) July 28, 2021

בימים שלפני ההצבעה פעילי BDS רבים התגייסו כדי לייצר לחץ על חברי המועצה. כמה מהקבוצות המתנגדות למשלחות טענו כי מדובר ב"חילופי מידע ויכולות קטלניות" שכוחות המשטרה האמריקאים מאמצים בישראל ומייבאים לארה"ב. לטענתם מדובר באימוץ של תכנים שפוגעים בזכויות האזרח.

מנגד, מארגני המשלחות לישראל ענו שמדובר בטענות שקריות ולא קיים אימוץ של דרכי פעולה לא חוקיים או כאלה שאינם עמודים בקריטריונים של החוקה האמריקאית.

כאמור, ההצעה לא הקבלה ושוטרי משטרת סיאטל מכלל היחידות בהם מפקדים בכירים ולוחמי יחידת SWAT המובחרת שלהם ימשיכו להגיע ולהתאמן בישראל. זאת אחרי חילופי דברים קשים בין הצדדים בדיון, כולל טענות כי מדובר בהצעה על בסיס אנטישמי ולא דאגה לזכויות אדם.