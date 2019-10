טייס 35-F משחזר: כך הנחתתי חמקן בלי מחשב טיסה

בסיס לוק של חיל האוויר האמריקאי באריזונה הוא המקום בו טייסי קרב לומדים להטיס את מטוסי ה- F-35 החמקנים. שם גם החל לפעול גרעין ההקמה של טייסת החמקן הראשונה בחיל האוויר הישראלי. טייסי החמקן לעתיד לומדים להטיס את המכונה המשוכללת הזו, ולא פחות חשוב גם להילחם איתה ולהתמודד עם מצבים מורכבים באוויר כמו תקלות שונות. במאי 2019 המריא מבסיס לוק סרן רוברט לרסון. טייס קרב בחיל האוויר האמריקאי וצוער בקורס הסבה לטייסי F-35 שבטייסת 61. זמן קצר אחרי ההמראה על מטוס שעליו אין לו יותר מדי שעות טיסה, סרן לרסון מצא עצמו מתמודד עם תקלה קשה, עד כדי איבוד שליטה של המטוס שלו. Shout-out to the maintainers who keep our F-35s ready to fly!#FighterJetFriday #F35 #Maintainer #USAF #LukeAFB #63rdAMU pic.twitter.com/gls9q8PLHa — Luke Air Force Base (@LukeAFB) October 4, 2019 זו הייתה אחת מהתקלות החמורות שהיו באותה תקופה ולאחרונה, שחזר לרסון לראשונה את רגעי הדרמה שהיו שם באוויר. רגעים שעד כמה שזה נשמע מוזר, היו אלו שגרמו לו לבטוח במטוס החמקן ולחזור לטוס עליו תוך זמן קצר. "הייתי די גבוה, בערך בגובה של 34,000 רגל ואז פתאום הכל נהיה ממש שקט". פתח לרסון את תיאור המקרה החריג. "אני מנסה לעלות בקשר מול המוביל שלי (שהיה גם המדריך) אבל לא שומע כלום ודי מהר מבין שאני בבעיה וגם לא יכול לדבר עם אף אחד". הוא מספר שבשלב הזה המטוס שלו מתחיל לצלול לכיוון הקרקע, ועל פי הנוהל הוא מבצע סדרת פעולות על פי הבד"ח, שזה סוג של מילון לטייסים שמסביר להם מה צריך לעשות על בסיס הנתונים שרלוונטיים לתקלה, לטיסה או למשימה שלהם. מן ספר של "עשה ואל תעשה" לטייסים. "התחלתי לסמן ולנדנד עם הכנפיים כדי שיבינו שיש לי בעיה", הוא ממשיך ומספר. "עברתי על רשימת הבד"ח שלי והבנתי שאיבדתי את אחד ממחשבי הטיסה של המטוס שהיה אחראי על בקרת החמצן, הלחץ וחלק ממערכות התקשורת". "אם הגלגלים יקרסו אנטוש את המטוס" בשלב הזה המוביל שלו נצמד אליו והשניים מתקשרים דרך סימני ידיים. יחד הם מחליטים לחזור מיד לבסיס. בדרך צצות עוד תקלות ובזמן שהוא ממשיך לעבור על הבד"ח שלו, סרן לרסון מבין שיתכן ומערכת הגלגלים שלו תקרוס ברגע הנחיתה. "בשלב הזה תכננתי לנחות רגיל, ואם הגלגלים יקרסו אני אנטוש את המטוס", סיפר. "למזלי זה לא קרה והצלחתי לעצור לפני שהמסלול נגמר. לעצור שם ולחכות לאנשי התחזוקה". בחיל האוויר האמריקאי מציינים שסרן לרסון הצליח להנחית א מטוס החמקן שלו בזכות הכשרה איכותית ואימונים שהכינו אותו להתמודד בקור רוח עם מצבי קיצון. למטוסי ה- F-35 אין דגם דו מושבי, לכן הם לומדים לטוס עליו בסימולטורים משוכללים. הפעם הראשונה שהם מטיסים את המטוס בסולו היא גם הפעם הראשונה שהם מטיסים את המטוס בכלל. לכן האימונים שם מאוד אינטנסיביים וקשוחים מבחינת הטייסים. מלמדים אותם להתמודד עם תנאים קשים ותקלות מורכבות כבר מהרגע הראשון. למעשה, כלל טייסי ה- F-35 (וגם טייסי F-16) עוברים כחלק מההכשרה שלהם הכשרה ב"תוכנית לביצועים האנושיים לחיזוק טקטיקות הקרב ללוחמים", ובשם הקליט יותר FiTSS של בסיס לוק. לצד הכשרה ואימונים על סימולטורים הם גם עוברים סדרה של מפגשים והכשרות עם צוותים של פסיכולוגים בעלי התמחויות שונות. לעבוד כמו מכונה "אנחנו נפגוש אותם לפחות פעמיים בחודש, לפעמים יותר, כדי לראות איך הם מיישמים את האסטרטגיות שלימדנו אותם בתחום מיקוד תשומת לב, דיבור עצמי, קביעת יעדים, ביטחון, מוטיבציה ועוד", מסביר ד"ר ג'ון גאסוואי מבכירי התוכנית. הוא מוסיף שבמקרה של מטוסי ה-F-35 כשלים חמורים הם מאוד נדירים. אבל דווקא זה הופך את ההתמודדות לקשה יותר כאשר זה קורה. מבחינת סרן לרסון האירוע חיזק את הידע שלו על מטוס החמקן אבל לא פחות מזה גם את היכולת שלו לנתח מצבים ולבחון סיטואציה תחת לחץ. לא רק באמצעות מערכות המטוס כי אם גם בזכות יכולת התפקוד האישית שלו. "התאמנתי במשך כל ההכשרה וזה עבד בצורה טובה, הצלחתי להישאר רגוע", הסביר סרן לרסון בראיון שפורסם לאחרונה ב'ביזנס אינסיידר'. "כל אותם כישורים מנטליים עזרו לי מאוד. אתה בכלל לא מבין עד כמה הם מועילים ומסייעים בזמן אמת". הוא מעיד שהחוויה שעבר רק חזקה אותו. "זה לא מה שהידיים והרגליים שלך עושות כדי להטיס את המטוס, אלא מה שאתה עושה ועובר נפשית כדי לעבד את מה שאתה עובר". When you just flew a F-35 pretty hard. #f35 #f35lightning #fighter #fighterjet #jetfighter #fighterpilot #pilot #military #USAF @usairforce #usairforce #HAFB #warriorsoverthewasatch #aviation #aviationphotography #388thFighterWing #34thFighterSquadron pic.twitter.com/UNFCw7YCcr — Brett Colvin (@flytowater) June 27, 2018 ד"ר גאסוואי הוסיף ש"הדבר שהיה הכי מרשים אצל סרן לרסון ומה שאני הכי גאה בו, זה שכאשר היה באוויר הוא בכלל לא חשב על כל מה שהוא עושה עד אחרי שנחת. זה הראה לי שהוא היה מודע לכישורים שלו והשתמש בהם, אבל זה היה באופן אוטומטי וזו מטרת התוכנית". מטוסי ה- F-35 השלימו למעלה מ-200 אלף שעות טיסה ברחבי העולם ובזמן זה אבדו שני מטוסי חמקן כתוצאה מתאונות. הישג נדיר ביחס למטוסי הדור הקודם. על פי העדכון האחרון של חברת לוקהיד מרטין, בשנת 2019 נמסרו ללקוחות החברה 140 מטוסי F-35 חדשים, כולל לחיל האוויר הישראלי, עלייה של 40% לעומת השנה הקודמת. כ-400 מטוסי F-35 מכל הדגמים הפועלים ב-16 בסיסים ברחבי העולם. יותר מ-730 טייסים ו-6700 אנשי תחזוקה הוכשרו לעבודה והפעלה של המטוס. אלה עוברים הכשרה ארוכה ואינטנסיבית כדי שלא לאבד מטוסים גם במקרה של תקלות חמורות, כמו זו של סרן לרסון. {title}





