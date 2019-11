לא רק כסף קטארי: כך הגיע רובה איטלקי לידי חמאס בעזה

לא רק כסף קטארי ממשיך להיכנס לרצועת עזה אלא גם נשק לארגוני הטרור. בתמונה שהופצה ברשת הטוויטר ממצעד של הזרוע הצבאית בארגון הטרור נראים לוחמים חמושים בתת מקלע מתוצרת חברת ברטה האיטלקית מסוג MX4.

בתמונה נראה איש חמאס כשמשקפי שמש מסתירות את עיניו ובידיו תת המקלע האיטלקי שכלל אינו נפוץ באזור שלנו, רחוק מהנשק המאולתר שהיה מזוהה בעבר עם הארגונים הפלסטיניים.

הנשק נחשב אמין ומדויק אותו מזינים ממחסנית של 30 כדורים בקוטר 9 מ"מ כמו באקדח. לאורכו ישנה מסילה עליה ניתן להתקין כוונות טלסקופיות, ציין לייזר, פנס ושאר עזרים טקטיים.

Beretta Cx4 Storm spotted in #Gaza a while back, in the hands of al-Qassam Brigades. This is extremely likely to be one of the 1,900 that Beretta delivered to #Gaddafi in Libya in 2009. pic.twitter.com/G77jco2OgS — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) November 23, 2019

ההערכה היא שהנשק הגיע לידי אנשי חמאס מצבא לוב. בשנת 2009 לפני שפרצה שם מלחמת האזרחים הזמין הצבא 1,900 רובים מסוג זה.

המלחמה שפרצה פירקה את הצבא המקומי ופתחה גישה למחסנים עמוסים בנשק. חלק ממנו חצה את מצרים, עבר לסיני ומשם נכנס לרצועת עזה דרך מנהרות.

מדובר ברובים, חומרים נפץ וגם רקטות וטילים נגד מטוסים כשבשנים עבורו דווח על כמה ניסיונות לשגר כאלו משטח הרצועה. נראה שלמרות המצור והימנעותו היחסית ממעורבות בסבב האחרון בדרום, ארגון הטרור ממשיך להתחמש.