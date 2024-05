פרטים נוספים נחשפים על הטילים ששוגרו במתקפה האיראנית על ישראל שיורטה בהצלחה, וגם הצצה לאיך רואים האיראנים את המשך העימות בין הצדדים: רשת CNN האמריקאית הציגה השבוע תיעוד נדיר של מערך הטילים והכטב"מים האיראנים, באחד מהמפעלי האוויר והחלל של משמרות המהפכה.

עצם העובדה שכלי תקשורת אמריקאי נכנס ללב המערכת הביטחונית האיראנית זה סיפור בפני עצמו, ומה שנראה כמו מסר של משמרות המהפכה לארה"ב ולישראל. בכירי משמרות המהפכה הציגו לרשת התקשורת האמריקאית את מגוון הטילים והכטב"מים שהם שיגרו לעבר ישראל, כשלטענתם יש אמצעי לחימה נוספים שאיראן לא חשפה. בכיר משמרות המהפכה טען בפני הכתב של CNN שלטילים האלה "יש דיוק של פחות מחמישה מטרים".

הדמות שהובילה את הסיור לתקשורת האמריקאית הוא גנרל עלי בלאלי, בכיר בפיקוד כוחות האוויר והחלל של משמרות המהפכה. הבכיר האיראני מעורב גם בפעילות של המיליציות הפרו-איראניות בסוריה כנגד ישראל ובעבר, הוא תועד מבקר בחטיבת הטילים ה-155 של צבא סוריה.

גנרל בלאלי הציג לכתב CNN שני טילים בליסטיים שלטענתו שוגרו נגד ישראל בליל הטילים האיראני: הח'בר והעימאד. "המל"טים והטילים שלנו הפכו לגורם חשוב של כוח והפעלת כוח בעולם", אמר גנרל בלאלי. למרות אחוזי היירוט הגבוהים של למעלה מ-300 חימושים איראנים ששוגרו לישראל, הוא התעקש שהמתקפה הייתה הצלחה גדולה.

הנימוק של איראן לכך שמדובר ב"הצלחה גדולה" הוא שעצם היכולת לשגר כמות כזו גדולה של חימושים, בדגש על למעלה מ-100 טילים בליסטיים זאת יכולת שאין להרבה מדינות. בטח לא שיגור המשלב מטח של טילי שיוט ומטוסים "מתאבדים" ללא טייס. נראה כי באיראן מאמינים שבלי הקואליציה הבינלאומית שלקחה חלק משמעותי ביירוט המתקפה, אחוזי היירוט היו נמוכים הרבה יותר, וכלל לא בטוח שאותה קואליציה תהיה שם גם בפעמים הבאות.

גנרל עלי בלאלי | צילום: CNN

הבכיר האיראני מאשר שהם השתמשו בשלושה סוגים של טילים בליסטיים במתקפה נגד ישראל. ה"ח'ייבר שכן", "עימאד" ו"הקדר" להם יש לטענת האיראנים טווח של 1,500 עד 2,000 ק"מ עם יכולת לשאת ראש קרב במשקל של כחצי טון, שזה אומר כ-250 ק"ג חומר נפץ. מה שעוד מוצג שם, אלה ראשי נפץ שניתן לראות את הכנפונים שלהם. כלומר יש לאותם ראשי נפץ גם יכולת תמרון, דבר שמקשה על היירוט שלהם.

בכתבה המצלמה עוברת על טיל נוסף בארסנל האיראני, שעל פי גנרל בלאלי גם שימש במתקפה נגד ישראל: ה"פאווה" לו טווח של כ-1,600 ק"מ. לטיל הזה, לטענת האיראנים, יכולת לטוס בלהקה ולתקשר אחד עם השני. הרעיון הוא להציף את מערכות ההגנה עם להקה גדולה של טילי שיוט מהסוג הזה, כאשר חלק מהם משמשים כסוג של "מובילי מבנה" ופורצים את הדרך לטילים האחרים ולסוגים נוספים. על פי מערכת הביטחון הישראלית, איראן שיגרה למעלה מ-36 טילי שיוט שכולם יורטו, רובם על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר.

האמצעי הבולט והמוכר ביותר במתקפה האיראנית זה ה"שאהד 136" אותו האיראנים סיפקו גם לרוסים שמשתמשים בו נגד אוקראינה. למטוס ללא טייס האיראני יש טווח של 2,200 ק"מ. וגנרל בלאלי מציג שם את ראש הנפץ של הכטב"מ המתאבד, שמשקלו ככל הידוע כ-40 ק"ג. כלומר קטן ובעל אפקט נזק נמוך. אולם כפי שמציג הגנרל האיראני, מדובר בדגם דו-שלבי, כשהחלק הקדמי הקטן עליו הוא מצביע חודר את המטרה, ומפלס את הדרך לחלק הגדול יותר, שמתפוצץ בפנים כדי להגדיל את אפקט הנזק. במתקפה האיראנים שיגרו לעבר ישראל גם את ה"שאהד 238" שזה דגם סילוני של ה-136.

בכיר כוחות האוויר האיראנים מציג את טיל ה"פאווה" | צילום: CNN

איראן שיגרה לעבר ישראל 185 כטב"מים מסוג שאהד, כלי איטי מאוד שלקח לו למעלה משמונה שעות להגיע לישראל. נראה שהרעיון של האיראנים היה להעסיק את מטוסי הקרב ושאר מערכות היירוט של מערך ההגנה האווירית של ישראל, במטרה לאפשר לטילי השיוט ובעיקר לטילים הבליטים לחדור את מערך ההגנה האווירית ולפגוע במטרות שלהם. אף לא אחד מהם הצליח להגיע לישראל, בזכות למעלה ממאה מטוסי קרב ישראלים וזרים שחיכו להם ויירטו את כולם.

כאן חשוב להגיד שמדובר בפעולה מאוד מורכבת, כפי שסיפר ל-mako אחד מטייסי הקרב שהשתתף ביירוט. "המראנו קצת אחרי חצות לכיוון מזרח המדינה, המשימה שלנו הייתה ליירט כלים אוויריים בחלק הזה. למרות שהתכוננו לדברים האלה, בסוף אתה לא יודע מה תפגוש".

מטוסי הקרב יירטו את כל הכטב"מים האיראנים ורוב טילי השיוט. מערכות ההגנה האווירית, כולל סוללה אמריקאית ליד בצרה בעיראק, ספינות טילים אמריקאיות ומערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל, יירטו את כל הטילים הבליסטיים שאיראן שיגרה, למעט אלה שכשלו בדרך וארבעה ידועים שפגעו בבסיס חיל האוויר נבטים, ולא הצליחו לפגוע בפעילות האווירית שם.

כאמור, זאת הייתה הצלחה לא פחות ממדהימה. אבל זה היה קרב ראשון בין המטוסים ומערכות ההגנה לחימושים האיראנים, שהצליחה לא מעט בזכות קואליציה בינלאומית של ברית הגנה שכוללת דה-פקטו את ישראל. אבל גם במערכת הביטחון יודעים טוב מאוד שבצד השני יש כבר מי שיושבים ועושים הפקת לקחים על בסיסה יתכננו את המתקפה הבאה, את שדרוגי הטילים והכטב"מים וכנראה שגם הפתעות נוספות. ולזה יש להוסיף גם את מה שמעריכים באיראן, שכלל לא בטוח שבפעם הבאה יהיו מדינות נוספות שיעזרו לישראל.

אבל לזה צריך להוסיף שגם בישראל כבר מבצעים תחקירים במטרה לשמר את מה שהיה מוצלח ולשפר את מה שכשל, או שפחות הוכיח עצמו באותו ליל תקיפה איראני. בין השאר מתחקרים את הנפילות שהיו בבסיס נבטים. ובסופו של דבר זה הקרב הצבאי בין איראן לישראל.

לסד"כ ולכמות האמל"ח של איראן וישראל אין משמעות אמיתית במלחמה בין המדינות, בטח לא מספר הטנקים, חיילים או תותחים. בשל המרחק הרב בין המדינות, הקרב ביניהן נעשה באמצעות מטוסי קרב וטילים. בזה עיקר ההשקעה האיראנית, שמתכננת להוסיף למשוואה הזו גם מטוסי קרב אותם רכשה מרוסיה, במקום מטוסי הקרב הישנים שיש להם כיום.