בסוף חודש יוני האחרון הודיע חיל האוויר של ארה"ב על פריסת מטוסי חמקן 22-F במזרח התיכון. על פי ההצהרה המטוסים נחתו בבסיס הצבאי בקטאר. בארה"ב פרסמו גם תמונות של מטוסי החמקן במהלך גיחות מבצעיות, בין השאר של תדלוק אווירי. מומחים ובלוגרים בחנו בהן בעיקר את הנוף ומשהו נראה להם מוכר. אותם מומחים ובלוגרים השוו בין התמונות לצילומי לוויין ולדבריהם התמונה שע"פ חיל האוויר האמריקאי צולמה ב-29 ביולי מציגה את המטוסים מעל לעיר א-רקה המוכרת כבירה לשעבר של דאעש. KC-135 refueling F-22 northeast of Raqqa on 29 July 2019 https://t.co/WhbQY2Y4gI pic.twitter.com/8saxk44VLF — Samir (@obretix) August 2, 2019 על פי הדיווחים בארה"ב, המטוסים כבר שבו ממשימתם. הם נשלחו למזרח התיכון על רקע המשבר עם איראן כדי להעביר מסר מרתיע אבל כעת נראה שלא הסתפקו שם באימונים בשמי המפרץ. למרות הודעות קודמות על הוצאת הכוחות מסוריה נראה שארה"ב ממשיכה לשלוח כוחות מובחרים לאזור. ה-F-22 ראפטור הוא מטוס קרב לכל מזג אוויר ושעות היממה שמטרתו להשיג עליונות אווירית, וגם לבצע משימות תקיפה, לוחמה אלקטרונית ומודיעין. המטוס יוצר על ידי חברת לוקהיד מרטין ונחשב לאחד מהמרכיבים הכי חשובים ביכולת ההרתעה והאוויר של ארה"ב. מדובר במטוס עם תג מחיר של כ-200 מיליון דולר, ובעיני רבים נחשב למטוס הקרב היחיד בעולם שאין לו מתחרים. רמת הסיווג הגבוה הביאה לכך שללוקהיד מרטין אסור למכור אותו לאף מדינה בעולם. לכן הוא משרת רק בחיל האוויר האמריקאי. בארה"ב לא למדו מהטעות של הרוסים? Cluster bomb toting F-15E Strike Eagles are patrolling the Persian Gulf to counter small boat swarms: https://t.co/xNUMNRGHXK — The War Zone (@thewarzonewire) August 1, 2019 לאחרונה, פרסמנו כי בתערוכה צבאית סמוך למוסקבה הציגה רוסיה בין הנשקים אותם הפעילה בסוריה גם פצצות מצרר הנחשבות בעולם ל"נשק מלוכלך". כעת, עולות טענות דומות גם נגד צבא ארה"ב לאחר שבתמונות שהופצו לתקשורת ב-31 ביולי נראה מטוס תקיפה מסוג F-15E של חיל האוויר האמריקאי שתועד במהלך סיור בשמי המפרץ הפרסי, כשהוא נושא תחת גחונו פצצות מצרר. מדובר במטוסי כנף 380 שהיא הכוח האווירי העיקרי של ארה"ב בבסיס חיל האוויר אל דאפרה שבאיחוד האמירויות. מטוסי ה-F-15E הם השריר שנועד להעביר את המסר לאיראנים, כשפצצה אחת מסוג CBU-104B שתועדה, יכולה למשל להשמיד נחיל שלם של סירות מהירות מהיחידה הימית של משמרות המהפכה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן