גורמים צבאיים בתימן ממשיכים לאיים בפגיעה בישראל. ברשת "אל מיאדין" צוטט אמש גנרל-בריגדיר מוחמד נאסר אל עטיפי, המוגדר כשר הביטחון בממשלת צנעא.

עטיפי הכריז שלצבאו יש "בנק של מטרות צבאיות וימיות לאויב הציוני", והוסיף: "לא נהסס לתקוף אותן אם ההנהגה תחליט על כך. כוחות הצבא השלימו את ההכנות למתקפה שכזו".

הדברים שיוחסו לו בתקשורת הערבית מגיעים לאחר שבסוף השבוע תפסה ארה"ב ספינה ובה על פי החשד חלקי טילים מתקדמים איראנים שהיו בדרכם לכוחות בתימן.

#Yemeni Defense Minister: Our Armed Forces completed preparation to launch a strategic attack that cripples the enemy's capabilities#Yemen-i military industries are racing against time at a level that rivales the countries that preceded us in this field for decades pic.twitter.com/Kqq7Tkao9d