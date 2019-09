חיל האוויר הרוסי הקים ועדת חקירה כדי להבין איך קרה ששני מטוסי קרב התנגשו פעמיים באוויר.

בתחילת החודש יצאו מטוסי קרב מסוג סוחוי 34 לגיחת אימון במערב המדינה. מתחקיר ראשוני עולה שהמטוס המוביל התנגש עם הכנף שלו באזור הקוקפיט של בן הזוג.

כאשר ביצעו הטייסים תמרון נוסף כדי להרחיק את שני המטוסים זה מזה הם התנגשו בשנית והפעם בעוצמה גדולה יותר, מה שגרם לכמה מחלקי גוף המטוס להיתנתק ממקומם.

למזלם של הטייסים הם הצליחו להשתלט על כלי הטיס ולמנוע אסון כבד. שני מטוסי הקרב נחתו בשלום, אולם הנזק שנגרם כתוצאה מההתנגשות ניכר, כפי שניתן לראות בתמונות שדלפו לרשת בימים האחרונים.

Two Su-34 jets have collided mid-air on Friday over the Russian Lipetsk Region pic.twitter.com/W2dlkFLoOU — Cpt. Strike (@giusepp60790451) September 13, 2019

SU-34 הוא מטוס תקיפה דו מנועי ודו ומושבי, בכל מטוס הטייס והנווט יושבים זה לצד זה בניגוד לרוב מטוסי הקרב המוכרים.

"טעות אנוש של הטייסים הביאה להתנגשות באוויר והדבר עדיין נמצא תחת ועדת חקירה", אמר גורם בכיר במשרד ההגנה הרוסי. "הערכה היא שבמהלך האימון הם איבדו קשר עין אחד עם השני ואת המיקום של כל אחד מהם. הוועדה תבחן את מידת האחריות של כל אחד מהצוותים, טייס ונווט שהיו במטוסים", הוסיף הגורם.

התנגשות כפולה באוויר היא אירוע נדיר מאוד ואותו גורם אף יותר מרמז על כך ש"ככל הנראה, הטייסים הם שישלמו על הנזק שנגרם למטוסים". הנזק מהתאונה האחרונה מוערך במיליוני דולרים, שלא לדבר על השבתה של המטוסים לתקופה ארוכה.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 / Su-34 Fullback Фото: Savitskiy Vadim pic.twitter.com/8CfHYwEuIh — Владимир З. (@VladZinen) September 8, 2019

סוחוי 34 מסוגל לשאת 8 טון חימוש, כולל חימוש מונחה מדויק. יש לו טווח מקסימלי של 4,000 ק"מ, והוא מוכר היטב מסרטוני התקיפה של חיל האוויר הרוסי בסוריה, שם הוא נחשב לאחד מ"סוסי העבודה" שלהם. לרוסים כ-122 מטוסים מסוג זה, שכל אחד מהם עולה כ-36 מיליון דולר.

אם הטייסים באמת יחויבו בתשלום על הנזק, גם פריסה לתשלומים נוחים לא תסייע יותר מדי. השכר הממוצע של הטייס הרוסי עומד על כ-100,000 רובל שזה נשמע מפוצץ, אבל מדובר באזור ה-1,700 דולר לחודש בלבד, וניתן לקבל בונוסים של 140,000 רובל (כ-2,400 דולר). לצורך ההשוואה, משכורת טייס אמריקאי, סגן מתחיל, עומדת על כ-4,500 דולר לחודש לא כולל בונוסים.

נזכיר שבינואר האחרון משרד ההגנה הרוסי החליט לקרקע את מערך מטוסי ה-SU-34 שלו, אחרי ששני מטוסים כאלו התנגשו באוויר, במהלך אימון מעל לים באזור יפן. אחד המטוסים התרסק לים ושני אנשי הצוות הצליחו להיחלץ ממנו בשלום.