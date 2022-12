התיעוד שמסעיר את העולם, ובו ניתן לראות כלי רכב משוריין של צבא רוסיה דורס רכב של אזרח אוקראינה, הפך לוויראלי ביממה האחרונה עם טענות לפשעי מלחמה מצדם של הרוסים. העובדה שבאורח פלא האזרח יצא מהרכב המעוך כשהוא בחיים הוסיפה, לדרמה של הסיפור כמו גם לטענות נגד הרוסים - אולם בחינה של הסרטון המלא, מלמדת שהעובדות מציגות סיפור אחרי לגמרי.

האירוע התרחש אתמול (שישי) בפאתי העיר קייב, ובסרטון שהופץ לעולם ניתן לראות כלי רכב משוריין מסוג סטרלה-10 (מערכת נ"מ ניידת במשקל של 35 טון) דורס רכב של אזרח שנסע מולו. בסרטון ניתן לשמוע אזרחים מזועזעים וכאלה שמקללים, ומיד לאחר מכן התפרסמו עדויות מהזירה לכאורה, בהם טענו המקומיים שהמשוריין עשה את זה "בשביל הכיף". אלא ששעות בודדות לאחר מכן, התפרסם הסרטון שמראה את הרכב מעוך לגמרי אולם את הנהג מחולץ כשהוא בחיים.

Ukrainian soldiers ambush and take out Russian soldiers in Kyiv today.#UKRAINE pic.twitter.com/bYXoqzNP1p — Ukraine Updates (@WW3updated) February 25, 2022

כאמור, יממה עברה מאז הפרסום שעורר הדים רבים בעולם, והבוקר כבר ניתן לומר שהסרטון היה חלקי והציג תמונה שונה ממה שקרה שם באמת. בכביש, שנמצא כ-10 ק"מ ממרכז העיר קייב, חלפה שיירה של הצבא הרוסי ושם התפתח קרב עם כוח מצבא אוקראינה. בתחילת הסרטון ניתן לראות אותם מצליחים לפגוע עם תותח נ"מ במשאית, שכתוצאה מהפגיעה גולשת מהכביש. אז חיילי צבא אוקראינה יורים לעבר החיילים הרוסים שקפצו ממנה.

במקביל, ניתן לראות ברקע את השיירה של הרוסים ממשיכה להתקדם על אותו הכביש, כולל מערכות מסוג סטרלה-10. אחרי שהרגו את החיילים שהיו על משאית תותח הנ"מ, האוקראינים יורים על אותו משוריין סטרלה-10 שעבר שם, וכתוצאה מהירי שנשמע היטב בסרטון, הנהג מאבד שליטה או מנסה להתחמק, אז הוא פוגע ועולה על אותו הרכב שבו היה האזרח האוקראיני.

בשלב הזה, כפי שניתן לראות בסרטון, חיילים מצבא אוקראינה מתקרבים למשאית בה פגעו קודם, ויורים לעבר החיילים הרוסים, אז אותו משוריין שפגע ברכב האוקראיני עוזב את המקום, ככל הנראה נמלט מהאוקראינים. הסרטון המלא אם כך הוא עדות לערפל הקרב השורר במלחמה הזו, כמו בכל מלחמה. שני הצדדים מנהלים לצד הקרבות בשטח גם מלחמת תודעה ולוחמה פסיכולוגית. לכן, יש להתייחס בזהירות לכל מידע או תמונה שיוצאת משם. ייקח עוד כמה ימים כנראה, עד שנדע בדיוק מה קורה באוקראינה.