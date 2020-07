באפריקה יש כמה חילות אוויר עוצמתיים, הפועלים בסכסוכים אזוריים, כמו לדוגמה בימים אלו מצרים מול לוב, מגנים על גבולות ארוכים ורחוקים. המדיניות של רוסיה שרוצה אחיזה באזור מסדרת לאותם חילות מטוסי קרב מתקדמים במחיר נמוך ומן הסתם, לאן שרוסיה הולכת מגיעים גם האמריקאים עם סחורה משלהם. לאחרונה דירג אתר militarywatchmagazine את המובילים שבהם ואנחנו ב-mako שדרגנו כבר את חילות האוויר הגדולים בעולם ו-חילות האוויר החזקים במזרח התיכון, החלטנו להציע את החמישייה הפותחת שלנו.

1. אלג'יריה

מדובר באחד מחילות האוויר הגדולים ביבשת שמשלב כמות גדולה של כלי טיס מתקדמים מתוצרת רוסית, חימוש ורמת אימון הנחשבת לגבוהה מאוד גם מעבר לגבולות היבשת.

זרוע הקרב העיקרית של חיל האוויר באלג'יר מורכבת מ-45 מטוסי סוחוי SU-30. מטוס קרב מתקדם תוצרת רוסיה מדור 4.5. מטוס שנחשב כזה עם ביצועים גבוהים בשדה הקרב, בין השאר בגלל מכ"ם עוצמתי ומגוון סנסורים שנועדו לאפשר לו עליונות אווירית. לצדו הם מפעילים 46 מטוסי מיג 29 במסגרת של ארבע טייסות כששני הדגמים נמכרו עם טילי אוויר-אוויר לטווח רחוק מסוג R-27ER ו- R-77. הסוחוי נמכר גם עם טילי שיוט.

זרוע התקיפה של חיל האוויר הזה מפעילה 22 מטוסי סוחוי SU-24 שמסוגלים לשאת למעלה משמונה טון חימוש במהירות גבוה ובגובה נמוך, מה שמקשה על הגילוי שלהם.

אחד המטוסים המעניינים שהם מפעילים הוא מיג 25, ממטוסי הקרב הגדולים והמהירים ביותר בעולם שמגיע למהירות שעולה על 3 מאך. מדובר במטוס יירוט ואיסוף מודיעין שמוכר היטב לחיל האוויר הישראלי. במלחמת לבנון הראשונה, כשכבר היו פה מטוסי F-15 ו- F-16, חיל האוויר היה צריך לצאת למבצע מורכב כדי להפיל אחד כזה.

Algeria's Air Force has been ranked as the best in Africa by Military Watch.



It also has one of Africa's largest Air Force fleets including 45 heavy Su-30MKA fighters.



It also has Africa's most Attack Fighters with 36 Su-24M jets in service and 15 Foxbat MiG-25PDS interceptors. pic.twitter.com/6Kmt7fvvRV — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) July 15, 2020

צי מסוקי הקרב מורכב מעשרות מסוקי MI-24ו-MI-28 שמכונה "האפאצ'י הרוסי". את הזרוע הזו משלימים עשרות מסוקי סער כולל מסוק התובלה המפלצתי MI-26. מה הלאה? אלג'יריה כבר הודיעה שבכוונתה לרכוש עשרות מטוסי קרב מדגמי סוחוי 34/35 ועוד ארבע עשר מטוסי סוחוי SU-57 החמקן הרוסי. מבחינת יכולות, רמת אימון, תחזוקה ותשתיות הגנה, מכ"מים וסוללות טילי נ"מ, אין להם תחרות אמיתית ביבשת השחורה.

2. מצרים

חיל האוויר המצרי הוא מהגדולים ביבשת השחורה, שבתקופה זו נמצא בתהליך של התעצמות ומודרניזציה. ככל הנראה יש להם 18 טייסות קרב בהן למעלה מ-210 מטוסי F-16. מצרים היא אחת מהמפעילות הגדולות בעולם של דגם זה מחוץ לארה"ב. זרוע הקרב מפעילה גם עשרות מטוסי מיג 29 שהושבחו על ידי הרוסים ומטוסי ראפאל תוצרת צרפת מדור 4.5. בנוסף יש לחיל האוויר המצרי עוד עשרות מטוסי קרב מסוג מיראז' 2000 ומיראז' 5.

צי המסוקים המצרי נחשב לאחד העוצמתיים באזור וגם בעולם עם 46 מסוקי אפאצ'י כולם מדגם D. לצורך ההשוואה לישראל יש ע"פ פרסומים זרים רק מחצית מהנתון הזה והשאר מדגם ישן יותר. לצדם יש למצרים גם 36 מסוקי קאמוב 52 רוסים ועוד עשרות מסוקי סער מסוג בלאקהוק, צ'ינוק ו-MI-8 רוסיים. מטוסי קרב ראפאל המשרתים בחיל האוויר המצרי | צילום: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

הבעיה הגדולה של חיל האוויר המצרי היא שמטוסי הקרב שהגיעו מארה"ב מוגבלים מעט ביכולת שלהם כחלק מהסכמי השלום, לרוב הטייסות אין יכולת אוויר-אוויר ארוכת טווח ובנוסף, רכש מכמות גדולה של מדינות וספקים ייצרה כאב ראש לוגיסטי לא פשוט. גם כמות שעות האימון שיש לכל טייס נמוכה באופן יחסי.

מנגד, במצרים פתחו בתוכנית נרחבת לשיפור רמת האימון והתשתיות ובנוסף רכש ענק, שיתגבר על המגבלות שיש להם מצד ארה"ב. על הפרק רכש של עשרות מטוסי מיג 35 וסוחוי 35SU- מהרוסים לצד JF-17 מהסינים. בנוסף מצרים מתכננת להכניס לשירות גם סוללות טילי הגנה אווירית S-300 מדגם מתקדם.

3. מרוקו

חיל האוויר של מרוקו נבנה כדי לבצע משימות מול השכנה אלג'יר וסכסוך ארוך שנים מול המורדים בסהרה. ארה"ב מכרה למרוקו מטוסי F-16 מדגמי C ו-D ודאגה לשדרג אותם לבלוקים מתקדמים ובנוסף אישרה למכור לה את טילי האוויר-אוויר מסוג AIM-120C7. למרוקו יש רק 23 מטוסים מהסוג הזה, אולם הם בעלי מסוגלות גבוה משמעותית מהמקבילים המצרים למשל. בנוסף ארה"ב סיפקה להם טילים מסוג AGM-88B הארם אותם ניתן להפעיל מהאוויר, יכולת נוספת שאין למצרים או לאלג'יר המעניקה להם יתרון אזורי.



בתחילת השנה פרסמו כלי תקשורת זרים, כי ישראל ומרוקו חתמו על עסקה בסכום של 48 מיליון דולר לרכישת שלושה מל"טים מסוג 'הרון' מתוצרת התעשייה האווירית. לחיל האוויר של מרוקו כמה עשרות מטוסי קרב צרפתים ותיקים מסוג מיראז' F-1 ו- F-5 שככל הנראה עברו השבחות על ידי ישראל. את צי מסוקי הקרב הקטן שלהם הם מחזקים בעזרת רכש של 36 מסוקי אפאצ'י לצד מסוקי צ'ינוק. מסוק צ'ינוק אמריקאי בחיל האוויר של מרוקו | צילום: צבא ארה"ב

החולשה העיקרית של חיל האוויר המרוקאי היא בתחום ההגנה האווירית, סוללות הנ"מ, מכ"מים ושליטה מלאה בשמי המדינה. את החיסרון הזה הם ממלאים בנוכחות גדולה של צבא ארה"ב ותוכניות לרכוש מכ"מים וסוללות טילי S-400 רוסיות.

4. אנגולה

חיל האוויר של אנגולה נחשב לאחד המשמעותיים באזור כשהבסיס שלו נבנה אי שם בשנות השמונים בעזרת חילות האוויר של קובה וצפון קוריאה. זרוע הקרב העיקרית שלו מבוססת על טייסת מיג 23 ועוד 12 מטוסי קרב מתקדמים מסוג סוחוי SU-30 שנרכשו לאחרונה אחרי ששודרגו על ידי בלארוס.

כמו כן החיל הזה מפעיל עוד 12 מטוסי תקיפה מסוג סוחוי 25 ו-14 סוחוי 22. לחיל האוויר של אנגולה יש גם טייסת שלמה של מטוסי מיג 21 אולם לא ברור מה אחוז השמישות שלהם שככול הנראה נמוך מאוד. ככול הנראה יש להם גם מטוסי תקיפה מסוג 24 במספר שאינו ידוע.

#AngolaAF #MiG29UB

National Air Force of Angola (Força Aérea Nacional de Angola) fighter pilots, training to fly in Russian Air Force MIG-29UB fighter jets pic.twitter.com/hvjIBPVSJx — Tony (@Cyberspec1) October 21, 2019

לאנגולה יש צי מסוקים הנחשב למשמעותי מאוד באזור. מדובר בלמעלה מ-50 מסוקי סער מסוג MI-8 לצדם גם מסוקי תקיפה ותובלה קלה מסוג גזל צרפתים ובל 212 אמריקאים. את הכוח הזה משלימה טייסת מסוקי קרב כבדים מסוג MI-24.

5. אתיופיה

כמו באנגולה, גם חיל האוויר של אתיופיה הוא תוצרת של מלחמת הגושים בזמן המלחמה הקרה וחלק ניכר מכלי הטיס הם מהתקופה ההיא. רוב הטייסים של חיל האוויר האתיופי היו בעבר מקובה וצפון קוריאה עד שהוחלפו בשנות ה-90 על ידי טייסים מקומיים.

United States has donated a C-130E to Ethiopian Air Force. Now the Ethiopian Air Force has two C-130Es. On the photo of Malcom Nason the other C-130E is visible. pic.twitter.com/ce37sa0V5p — Scramble (@scramble_nl) June 9, 2018

לחיל האוויר האתיופי נשארו 10 עד 14 מטוסי קרב מהעידן הסובייטי ומספר לא ידוע של מטוסי תקיפה מסוג סוחוי 25-SU. לצדם הם מפעילים מטוסים מתקדמים הרבה יותר, טייסת עם 14 מטוסים מסוג סוחוי 27-SU. אלה נחשבים טובים בפער ממטוסי המיג 29 של אריתריאה, האויבת הגדולה.

בקרבות אוויר בשנים 1999-2000 מטוסי הסוחוי 27 של אתיופיה הפילו ארבעה מטוסי מיג 29 של אריתריאה, מה שהפך אותם לחיל האוויר היחיד בעולם שהפיל מטוסים עם הדגם הזה. בנוסף יש לחיל האוויר שם שמונה מסוקי קרב מסוג MI-24 ואת זרוע המסוקים משלימה גם טייסת עם 15 מסוקי MI-8.