מטוס ה-F-15X הראשון של חיל האוויר האמריקאי שיצא מפס הייצור של היצרנית חברת בואינג, המריא לטיסת הבכורה שלו. מדובר בגרסה החדשה והמתקדמת ביותר של מטוס הקרב.

המטוס המריא ממסלול החברה בסנט לואיס, במה שמכונה "המראה ויקינגית" כלומר ברגע שהמטוס מנתק את הגלגלים שלו מהמסלול הטייס מושך את הסטיק חזק לאחור, מגביר את עוצמת המנועים והוא מזנק לאוויר בזווית חדה. ההמראה המרשימה הזאת הגיעה כמעט 50 שנים אחרי שמטוס ה- F-15A הראשון והמקורי עלה לאוויר.

Get an EX-cellent view of the #F15EX as it takes to the skies during its first flight. We'll be delivering the first two jets to the @USAirForce soon. #ReadyAF pic.twitter.com/80cDgVoYKL — Boeing Defense (@BoeingDefense) February 2, 2021

גם חיל האוויר הישראלי מעוניין לקבל את המטוס הזה, מגעים ראשוניים בין משרד הביטחון לפנטגון מדברים על טייסת אחת שתכלול 25 מטוסי F-15XI – כשהאות I מסמלת את שמה של ישראל. בחיל האוויר כבר רצו לסגור את העסקה לרכש הטייסת, אולם נראה שזו תדחה מעט בשל משבר הקורונה והמצב הכלכלי.

מטוס הקרב מספר זנב 20-0001 הוא הראשון שהמריא מבין סך כולל של 144 מטוסי F-15X שחיל האוויר האמריקאי מתכנן להזמין בעלות של כ-23 מיליארד דולר.

כבר בחודש יולי 2020 בואינג קיבלה מהפנטגון 1.2 מיליארד דולר לרכש שמונה מטוסים מהסוג הזה וחיל האוויר האמריקאי כבר ביקש מימון לרכש 12 נוספים על תקציב 2021.

הדגם החדש מיועד להחליף את דגמי F-15C/D הוותיקים שטסים כבר 30 שנים. שני המטוסים הראשונים ימסרו לבסיס אגלין שבפלורידה עוד השנה ושישה נוספים מתוכננים להגיע לשם עד שנת 2023.

החידושים בדגם זה כוללים מערכת "טוס על חוט", מערכת משימה פתוחה (OMS) מתקדמת וסנסורים ומערכות חדישות ללוחמה אלקטרונית. המטוס מצויד במכ"ם AESA שהנתונים שלו מסווגים וזוג מנועי F100-PW-229 מתוצרת "פרת' אנד וויטני" להם מיוחס דחף בלתי רגיל, כפי שהגדירו זאת גורמים ביצרנית.

בימים אלו גרסאות נוספות של דגם זה המיועדות לקטאר וסעודיה נמצאות בשלבים מתקדמים של ייצור. מטוס הקרב 15-F החדש בטיסת הבכורה | צילום: Boeing