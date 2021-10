על פי דיווחים של עיתונאים זרים המסקרים את הנעשה בסוריה, מטוסי קרב של חיל האוויר הרוסי מסוג סוחוי SU-35 נשלחו לראשונה לבסיס חיל האוויר הסורי קאמישלי שבצפון מזרח המדינה. מדובר בנקודה אסטרטגית המציבה את המטוסים קרוב מאוד לכוחות ארה"ב במדינה וגם לגבול הטורקי.

הערכה היא שמדובר בארבעה-חמישה מטוסים הנחשבים בין המתקדמים ביותר בחיל האוויר הרוסי. בתמונה שעלתה לרשת, לכאורה מהבסיס הסורי, נראה מטוס כזה חמוש בטילי אוויר-אוויר מסוג R-77 לטווחים בינוניים וטילים נוספים מסוג R-73 לטווחים קצרים.

גורם עלום שם סיפר לערוץ "אל מיאדין" הלבנוני כי מטוסי הקרב הרוסים כבר הספיקו לבצע "מספר גיחות סיור" ולדבריו, "יישארו בשדה התעופה ללא מגבלת זמן".

NEW -- #Russia has, for the 1st time, deployed fighter jets (x4 Su35s) to #Qamishli Airport in NE #Syria.



That's a marked expansion of RuAF assets, and in super close proximity to U.S. forces based nearby.



A #Russia airstrike hit within 2km of the #Turkey border today, too. pic.twitter.com/jOcVEXDJl7 — Charles Lister (@Charles_Lister) October 27, 2021

מטוסי SU-35 נוכחים בסוריה לפחות מאז הכניסה הרשמית שלהם למערכה שם בשנת 2015 אולם הם מעולם לא נצפו באזור הזה. העובדה שהם הוצבו קרוב לאמריקאים, כמו גם שמדובר במטוס יירוט חמוש בטילי אוויר-אוויר, מלמדת שמדובר במסר המכוון בעיקר לארה"ב. הרוסים לא מסתירים את הרצון שלהם להוציא את ארה"ב מסוריה.

עד לתקופה האחרונה הרוסים ריכזו את הכוחות האוויר שלהם בבסיס חמיימים באזור לטקיה, אולם כמו שזה נראה, הם החליטו להרחיב את ההשפעה שלהם בסוריה ואף מעבר לגבולות שלה. בחודש יולי האחרון רוסיה הציבה לראשונה בסוריה מטוסי מיג-31 חמושים בטילי "קינזאל".

SU-35 הנו מטוס קרב רב משימתי לכל מזג אוויר ושעות היממה ולהשגת עליונות אווירית. חימוש מגוון מעניק לו את היכולת להשליט את אותה עליונות אווירית נגד מטרות אוויריות ועל הקרקע.

המטוס מגיע למהירות של 2.5 מאך וטווח של יותר מ-3,500 ק"מ. יכולות תמרון גבוהות וטכנולוגיה מתקדמת, הופכות אותו למוביל בחיל האוויר הרוסי וכזה הנחשב יריב ראוי לדגמים המערביים. דגם זה נרכש גם על ידי מצרים, שחיל האוויר שלה קיבל את המטוסים הראשונים בחודש יולי השנה. מטוס מתקדם שנרכש על ידי מצרים. סוחוי 35 | צילום: YASIN AKGUL/AFP via Getty Images