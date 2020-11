חיל האוויר האמריקאי ביצע בשבת אימון אווירי חריג, כשהקפיץ בהתראה קצרה ארבעה מפציצים מסוג B-52H לפריסה במזרח התיכון כשבדרך הם חצו על פי פרסומים זרים גם את שמי ישראל.

האימון הזה בוצע על רק ההחלטה של שר ההגנה בפועל להוציא כ-5,000 חיילים אמריקאים מעיראק ואפגניסטן עד חודש ינואר. זה היה מסר לאיראנים, שהעוצמה האמריקאית תישאר באזור גם אם הוחלט להוציא משם חיילים.

USAF B-52Hs #WARBRD1 & 2 departed Minot AFB, North Dakota on a 24+ hour round-trip Global Power Mission to the Middle East region. pic.twitter.com/k4TwCL0k8V