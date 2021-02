מפקד חיל האוויר האיראני, גנרל עזיז נסירזאדה, חשף במהלך סיור עבודה בבסיסים ומפעלי התעשיות הביטחוניות כי פרויקט "קאמאן 22" – מטוס חמוש ללא טייס שמפתחת איראן, נמצא בשלבי הייצור האחרונים שלו ובקרוב יכנסו עשרות כלים כאלו לשירות מבצעי.

בתקופה האחרונה נחשף שאיראן הקימה בסיסי מל"טים בסוריה משם הם פועלים בעיקר במסגרת הסיוע למשטרו של אסד, אולם כבר היה מקרה בשנת 2018 בו מטוס כזה שוגר גם לעבר ישראל.

בסיס נוסף הוקם גם בתימן שם על פי החדש איראן הציבה טילים משוטטים וכטב"מים ארוכי טווח, שיכולים להגיע לישראל. בראיון לעיתון סעודי בחודש דצמבר האחרון הזהיר דובר צה"ל תת אלוף הדי זילברמן כי איראן עשויה לתקוף באמצעות מל"טים שהיא מפתחת ממדינות באיזור כמו עיראק ותימן.

#Iran Air Force unveiled a new reconnaissance combat drone 'Kaman-22' for the first time.

This drones has the ability to carry out the long range operations with capability of carrying a variety of smart ammunitions.

בתמונות מהסיור שערך השבוע מפקד חיל האוויר האיראני אפשר היה להתרשם שמל"ט הקאמאן, הדומה בצורתו ל-9-MQ 'ריפר' מתוצרת ארה"ב, יכול לשאת טילים שונים מתחת לכל כנף בשלוש תחנות נשיאה, ככל הנראה מדובר בשילוב בין טילי אוויר-אוויר וטילי אוויר-קרקע.

בין השאר מיוחסות לו יכולות לטווח של 3,00 ק"מ, שהייה של 24 שעות ברצף באוויר ונשיאת חימוש של טילים ופצצות מסוגים שונים במשקל כולל של 300 ק"ג. עוד נטען כי בעזרת מערכות שונות ביכולתו לעקוב אחר מטרות רחוקות ולהשמיד אותן.

"המל"ט מצויד במערכות חימוש ואמצעים אופטיים על בסיס הדרישות המבצעיות של חיל האוויר", הצהיר הגנרל נסירזאדה. "היום יש לנו את הטכנולוגיה לבנות מגוון רחב של מטוסים ללא טייס וזה הראשון מסוגו שאנחנו מייצרים".

לאיראן יש תעשייה מתקדמת לייצור מטוסים ללא טייס וטילים משוטטים. בין השאר יוחסה להם וכוחות הנאמנים להם תקיפה באמצעות כלים אלו של מתקני הנפט בסעודיה.

בנוסף, כלי טיס איראנים מצליחים לפגוע בקואליציה הסעודית במסגרת מלחמת האזרחים בתימן. למרות זאת יש לציין גם כי הקואליציה הצליחה ליירט רבים מהם בטרם גרמו לנזק ורבים אחרים הושמדו על הקרקע.