היא החלה לשיר כשהייתה בת שלוש, אבל רק לפני שנתיים, אחרי שהבוס שלה לשעבר נפטר, היא החליטה להגשים את חלום הילדות. אז, כשאף אחד לא הכיר אותה, היא הודיעה בחשבון הפייסבוק שלה שהיא יוצאת לסיבוב הופעות חינמי ברחבי הארץ. "במשך 45 ימים הופעתי 40 פעמים, בסלונים, בחדרי אוכל בקיבוצים ובבתי אבות. ההופעות צולמו בלייב ועלו לרשת ולאט לאט הצלחתי לבנות קהילה וליצור קשרים", היא נזכרת. בזכות ההופעות, גייסה לרנר תקציב ראשוני במימון המון ויצרה קשר עם המפיק אילן וירצברג שאהב את הסקיצות לשירים ששלחה. מאז, היא הופיעה ביותר מ-200 הופעות סולו, טריו ולצד להקה ושרה כזמרת חימום בהרצאות של יובל אברמוביץ'. "תתחילי היום", הסינגל השני באלבומה החדש "רוקדת" שיתפרסם באביב 2020, נכתב ומוקדש לאמו, תמר אברמוביץ שנפטרה ממחלת הסרטן בקיץ האחרון. "היא תמיד דחפה אותי להמשך לשיר, היא הייתה השראה שלי והחלטתי ש-10% מהרווחים מהשיר יועברו ל'קרן תמר' שיובל פתח לזכרה, שמגשימה חלומות למבוגרים מעל גיל 60". "ואז שאלתי את עצמי, למה אני צריכה לבחור" | צילום: ליה יפה | סטיילינג ואיפור: רוני שוקרון (נונה שלאנט), יחסי ציבור לרנר, 37, מגדלת את שני ילדיה, בני 10 ו-12 בתל אביב. לצד המוזיקה, היא מתפרנסת כיועצת עסקית ב"חילוץ והצלה" של עסקים חדשים וקיימים. כשהייתה בת 16 יצאה מהארון כלסבית והכירה את בת הזוג הראשונה שלה בזמן הצבא, ובהמשך צירפו אישה נוספת למערכת היחסים. "רק אחרי הצבא התאהבתי בפעם הראשונה בגבר. התחתנו, והייתי צריכה לספר לחניכים שלי ולמדריכים באיגי שאני יוצאת עם גבר. אהבתי אותו מאוד, אבל אחרי הרבה שנים הבנתי שחוסר ההשלמה שלי עם הנטייה הלסבית שבי, גרם לי לדאוג לרצות את הסביבה ואת ההורים שלי". התחתנת עם גבר כי פחדת ממה שיגידו עליך?

"דווקא לא. זה היה משהו פנימי יותר. הרגשתי לסבית אפילו רדיקלית, אבל משהו בפנים אמר לי שחסר לי משהו ורציתי לנסות גברים. אבל לא ידעתי איך קראו לזה, לא היו קבוצות פייסבוק שיכולתי לברר לגבי זה. אהבתי אותו מאוד, אבל אחרי הרבה שנים הבנתי שהתחתנו גם כי לא השלמתי עם הנטייה המינית שלי כלסבית, ובניסיון לרצות את הסביבה ואת המשפחה". הייתם ביחסים מונוגמיים?

"בדיוק כהלך הרוח של התקופה ההיא. לא היה דבר כזה 'ביסקסואלים' בז'רגון, לסביות אהבו נשים וסטרייטים אהבו גברים או נשים. כמעט אף אחד לא ידע על מערכת היחסים המשולשת שלי, ואני תירצתי לעצמי שאני עדיין לסבית שהתאהבה רק בגבר אחד, אבל אני לא אוהבת גברים באופן כללי. במשך 11 שנים איתו היה חסר לי גוף נשי, מגע נשי וצפיתי כמעט רק בפורנו לסביות". "אני יודעת שבחיים לא ארצה לשכב רק עם גברים או רק עם נשים" אחרי 20 שנה שהיא חיה במערכות יחסים שונות ממושכות ורצופות, כשהיא בת 35, היא החליטה להיות רווקה. "זו הייתה הפעם הראשונה שהצלחתי לתהות מי אני באמת. במשך שנים הייתה לי נטייה להתחיל קשר חדש בגלל דיכאון ממערכת יחסים קודמת, או בניסיון תמידי לרצות את הצד השני". "הבנתי שאני מתאהבת בהם והם בי" | צילום: ליה יפה | סטיילינג ואיפור: רוני שוקרון (נונה שלאנט), יחסי ציבור היא הורידה טינדר ויצאה לדייטים גם עם גברים וגם עם נשים בפרקי זמן שונים. "די מהר הבנתי שכשאני יוצאת עם גברים חסרות לי נשים ושכשאני עם נשים חסרות לי גברים. ואז שאלתי את עצמי, למה אני צריכה לבחור והגעתי למסקנה שאני רוצה להיות במערכת יחסים עם זוג של גבר ואישה". בטינדר קיווית למצוא זוג שירצה לצרף צלע שלישית ולא רק כדי להשתעשע במיטה?

"ידעתי שמשם לא ייצא שום דבר רציני. אז פרסמתי פוסטים בקבוצות פייסבוק שהיו חברים בהם נשים וגברים כמו 'סופר גירלז'. כתבתי שבסופי שבוע בלי הילדים קשה לי להיות לבד ואני מחפשת לארח לארוחות שישי אצלי בבית. חבר פייסבוק שלי שהכרנו לפני חמש שנים בארוחה 'הרשימה הראשונה' של יובל אברמוביץ, הזמין אותי לארוחת שישי עם ארבעת ילדיו במסעדה. הרגשתי כימיה מטורפת איתו ואחרי המסעדה המשכנו רק שנינו לבר". כבר במפגש הראשון, היא חושפת ומסמיקה, אזרה אומץ וסיפרה לו שהיא מחפשת מערכת יחסים עם זוג נשוי. "הם בעשור החמישי לחייהם, ביחד 15 שנים ונראו לי כל כך חנונים. הייתי בשוק שהוא גילה לי שהם גם בעניין. הוא רצה לנשק אותי, אבל אני לא הסכמתי, אפילו שאשתו ידעה שנפגשנו. רציתי שקודם כל ניפגש שלושתנו, ובאמת מהר מאוד התחלנו לבלות ולצאת שלושתנו, והבנתי שאני מתאהבת בהם והם בי. בסוף גם שכבנו". "לא מפחדת מהטוקבקים השליליים" | צילום: ליה יפה | סטיילינג ואיפור: רוני שוקרון (נונה שלאנט), יחסי ציבור אז את חיה עם זוג נשוי שיש לו שלושה ילדים מנישואים קודמים וילדה אחת מנישואים משותפים, ויחד אתם מגדלים שישה ילדים - איך זוגיות כזו מתנהלת?

"אנחנו משפחה לכל דבר שעושה כל מה שמשפחות אחרות עושות. אנחנו רואים מאסטר שף יחד, הולכים להופעות, מבלים בשבת בפארק וכל מה שאתה מכיר מהמשפחה שלך. אנחנו חיים במערכת יחסים משולשת וגם בתור שלושה זוגות נפרדים: פעם אני איתו ופעם אני איתה. טסתי איתו לחוץ לארץ בלעדיה ונסעתי לצימר איתה בלעדיו. אנחנו עושים אהבה ביחד או בנפרד ולא מקנאים אחד בשני. כשאני עם הילדים בתל אביב ורואה אותם מחובקים במיטה, אני מפרגנת ושמחה בשבילם". ואיך הילדים שלכם הגיבו?

"לקחתי את הילדים שלי למסעדה וסיפרתי להם שיש לי בן זוג וגם בת זוג. הגדול שאל אותי אם זו בגידה והסברתי לו שאנחנו חיים בשלישיה. הקטן אמר לי 'אמא, יותר אנשים אוהבים אותך וזה משמח אותי', ובזה זה נגמר. גם הילדים שלהם הגיבו יפה. לצערי, הם לא מוכנים להיחשף כי אשתו עדיין בארון והוא מוכר מאוד בתחום שבו הוא עובד. אני מקווה שנגור ביחד אבל אני לא רוצה להעביר את הילדים שלי לבית ספר אחר ולא מוכר". ובכל זאת, מה ההבדל בין סקס לאישה ובין סקס לגבר?

"האביזרים והמגע הנשי החלק - לרוב הנשים אין שיערות. אחרי שניסיתי את שני המינים כל חיי, היום אני בטוחה שמבחינה רגשית ופיזית עבורי להיות ביחד עם גבר ואישה זה השילוב המנצח. אנחנו גם לא מרגישים צורך לצרף עוד נשים או גברים למיטה או ליחסים בשלב הזה". אפשר לדמיין שדווקא הגבר הוא שנהנה יותר במערכת יחסים כזו.

"גברים ששומעים שאני במערכת יחסים משולשת, ישר אומרים לי 'תהיי איתי גם', ובטוחים שאני שוכבת עם כולם. כבר שמעתי שזו בטוח יוזמה שלו ואיזה מלך הוא שהוא הכריח את אשתו הכנועה להסכים לצרף. אבל עבורנו ובטוח עבור פוליאמורים אחרים זה ממש לא ככה. הוא גבר חזק עם שתי נשים חזקות שמצליח להכיל את האגו שלנו ולא מרגיש מסורס לרגע. אז נכון שיש לו שתי נשים וגם לי יש שניים. כל אחד מאיתנו זכה". "לא חשבתי שאפשר לאהוב את הילד ואת הבעל באותה מידה, וגיליתי שאפשר" | צילום: ליה יפה | סטיילינג ואיפור: רוני שוקרון (נונה שלאנט), יחסי ציבור אילו תגובות קיבלת מהסביבה למערכת היחסים הפוליאמורית?

"כשאנחנו הולכים יד ביד ברחוב או מתחבקים ומתנשקים, אנשים מנסים להשלים את התמונה ולפעמים מנחשים שאני הבת שלהם, אפילו שאני צעירה מהם רק בחמש עד עשר שנים. כשאנחנו איתה ואנחנו מתנשקות, עדיין ישאלו אם אנחנו אחיות. אבל התגובה הכי נפוצה היא שאני נראית בן אדם טוב ונחמד. הרי מהצד זה נראה שאני מפרקת משפחות, במקום להבין שהכל נעשה בהסכמה. אצלנו יש אפילו יותר גבולות ברורים ומחייבים משיש במערכות יחסים מונוגמיות. הרבה אנשים גם בטוחים שזה רק סביב הסקס ואני מסבירה להם שקודם כל מדובר באהבה, כימיה ורומנטיקה ורק בסוף בשלושה בני אדם באותה מיטה. הכי מצחיק זה כשאנחנו טסים לחוץ לארץ ומבקשים חדר לשלושה. בבית המלון תמיד מוסיפים מיטת יחיד וכשאנחנו בקבלה מבקשים להוציא אותה מהחדר, מסתכלים עלינו בעיניים תוהות". למה את חושבת שבחברה הישראלית ואפילו בתוך הקהילה הגאה מתקשים לקבל פוליאמוריה?

"אנחנו תמיד חונכו לאהוב רק בן אדם אחד ומה שמוכר כריבוי אהבות יוצר קונוטציה שלילית, כי אהבה נוספת תמיד מובילה לבגידה או לגירושין. וזה עוד אחד מהנושאים שבקושי מדברים עליהם, ובדיוק בגלל זה בחרתי להתראיין. אני רוצה להעלות מודעות גם על זה וגם על ביסקסואליות. אני בטוחה שיש המון זוגות כאלו, כמו שרואים בקבוצות הפייסבוק למי שמכיר, שנמנעים מחשיפה. בתור פוליאמורית וביסקסואלית אני מרגישה שאין לי מספיק מקום בקהילה, ואני בטוחה שאני לא היחידה. למזלי אני במקום שלם עם מערכת היחסים שלנו, שמרגישה לי טבעית לגמרי, ואני לא מפחדת מהטוקבקים השליליים". ולאלו שרוצים להיכנס למערכת יחסים כזו אך חוששים, מהם הקשיים או החסרונות במערכת יחסים משולשת?

"כמו בכל מערכת יחסים מונוגמית, צריך להשקיע כל יום מחדש ולשאול את עצמנו אם אני מרוצה ממערכת היחסים. שם המשחק הוא הכלה ולהבין שצריך לעבוד בזה. לאור ההיסטוריה הזוגיות שלי, אני מבינה שיש המון סוגים של מערכות יחסים ושב-2020 אין יותר מקום להגדרות ולתוויות. הלב שלנו מאוד רחב ואפשר לאהוב שני אנשים ביחד, ואין אהבה אחת שדומה לאהבה אחרת. כשנולד לי הילד הראשון, לא חשבתי שאפשר לאהוב את הילד ואת הבעל באותה מידה, וגיליתי שאפשר, ואז נולד הילד השני. ה'באסה' היחידה היא שבמערכת פוליאמורית עובדים כפול". איך מערכת היחסים הפוליאמורית משתלבת בחייך כזמרת וכיוצרת?

"בדיוק כמו במערכות יחסים, גם במוזיקה אני לא מרגישה מחויבת לסגנון אחד, ואני משלבת בין פופ למוזיקה אוריינטלית. השירים באלבום החדש יקבלו גוונים מוזיקליים שונים ומעניינים. אם באלבום הקודם האמנתי שאני חייבת להלחין ולכתוב ולהפיק הכל לבד, על האלבום השני אני עובדת עם צוות שלם: המפיקים המוזיקליים ניב שטובי ושרון לוי, מנהלת אישית, צלמת, מנטורים ועוד אנשי מקצוע וחברים מסורים שמלווים אותי". ביום שישי 27.12 ענת תשתתף בפסטיבל "ספוט בסלון" בחסות עיריית תל אביב, במסגרתו תקיים הופעה אינטימית בסלון ביתה ותחשוף את כל שירי האלבום החדש ואת הקטעים הקומיים שכתבה עם בן פרי.





