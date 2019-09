מעצימים: 10 בני הנוער הגאים המשפיעים של השנה

נועם קניאל בן 18 מאורנית || השתתף בסדרת הדוקו "טרנסקידס" ארבעת המשתתפים הצעירים של "טרנסקידס" חוו כולם את הקונפליקט שבין הרצון ליצור חיבור בין גוף ונפש, לעומת החשש מתגובות החברה. במקרה של נועם הקונפליקט היה קצת יותר מורכב – הוא בא מחברה דתית. ההשתתפות שלו בסדרה סיפקה לנו זווית מורכבת וקשה לפרקים, אך גם רגעים מרגשים ואופטימיים כמו השיחה שלו על קבלה עם הרב שי פירון או הרגע שבו הוא פוסע במצעד הגאווה בירושלים, מוקף במשפחתו. נועם: "אחרי שיצאה הסדרה הייתי די מובך מהחשיפה ומהסיטואציות בהן זיהו אותי ברחוב, אבל בתקופה האחרונה הסתובבתי הרבה עם הילה מדליה, היוצרת, ועם החבר'ה מהסדרה בהרצאות ובהקרנות. זה הציף מולי את הסיבה שבגללה הצטרפתי לסדרה - התקשורת מאוד משפיעה על הקבלה של הקהילה בחברה, ומאוד נוכחת בחיים של טרנסים וטרנסיות בארון". קניאל. "יכול להיות שהגענו גם לאנשים שהיו צריכים את זה במיוחד" | צילום: אילן פורת, באדיבות המצולם "ריגש אותי לראות באירועים האלה תגובות של אנשים מבוגרים או של ילדים צעירים, תגובות שהראו לי שהצלחנו לגעת בלבבות, ויכול להיות שהגענו גם לאנשים שהיו צריכים את זה במיוחד. אל כל אחד ואחת ממשתתפי הסדרה הגיעה לפחות פניה אחת מצעירים וצעירות טרנסג'נדרים או משפחותיהם והייתה לנו הזכות לסייע גם בפן האישי". "בשנה החולפת סיימתי את התיכון והתחלתי מכינה קדם צבאית, והחוויה הזאת ללא ספק מזכירה לי בכל פעם מחדש כמה בר מזל אני שזכיתי לחיים האלה, וכמה מחויבות יש לי כלפי הקהילה המדהימה הזאת וכלפי דור ההמשך שלה". רומי אברג'יל בת 18 מאשדוד || כוכבת אינסטגרם, השתתפה בסדרת הדוקו "טרנסקידס" לפני שלוש שנים הפכה רומי לאחת הטרנסיות המוכרות בישראל, לאחר שהתראיינה לכתבה ב"צינור "שחשפה את חייה. פרט קטן וחשוב – היא גם הייתה הצעירה שבהן. היא הייתה בת 13 בלבד כשמשרד הבריאות אישר לה לקבל טיפול הורמונלי, תקדים של ממש במדינה בה טיפול הורמונלי ניתן מגיל 16 בלבד. היא החלה לדגמן, תחילה בטקס יופי מקומי ובהמשך בהפקות ואירועים שונים, השתתפה בריאליטי "הבנים והבנות" של ערוץ הילדים והייתה לנציגת הטרנסית הראשונה בערוץ וכמובן – בשנה האחרונה השתתפה גם בדוקו "טרנסקידס". נכון, יש גם רגעים פחות נעימים בדרך – לאחרונה רומי חשפה את חוויית חיפוש העבודה שלה בעיר הולדתה, שהסתיימה במפח נפש לאור העובדה שמעסיקים נמנעו מלתת לה עבודה כי "אנשים עשויים להירתע", אבל מהדרך בה הכרנו אותה ונחשפנו לאומץ ליבה – אנחנו בטוחים שגם פה היא תסיים כמנצחת. אברג'יל. "טסתי לניו יורק במסגרת סדרת רשת שצילמנו לחברה למוצרי איפור" | צילום: דודי חסון, יחסי ציבור רומי: "השנה האחרונה הייתה שנה מאוד משמעותית עבורי, קודם כל כי סיימתי 12 שנות לימוד עם בגרות מלאה. לאחרונה השתתפתי גם בוועידת המשפיעים הראשונה של הקהילה הגאה בישראל. הקריירה שלי בתעשיית הבידור ובכלל התחילה להתפתח; טסתי לניו יורק במסגרת סדרת רשת שצילמנו לחברה למוצרי איפור, ועכשיו אני ממתינה לקבל את תאריך הגיוס שלי בעוד כמה חודשים, וגם מחכה להשלים את התהליך שלי באופן סופי". אלעד שוורץ בן 18 מירושלים || יצר יצירת אמנות שעוסקת במגדר אלעד: "לפני היציאה מהארון וגם אחריה ניסיתי להדחיק ולהסתיר את ההתנהגות ה'הומואית' או ה'נשית' שבי. הייתי שופט את עצמי על האופן שבו אני הולך או מדבר, ומתאמץ לבטל כל אלמנט כזה שבי, עד כדי ביטול האישיות שלי, על מנת להתאים את עצמי לנורמות ולחוקי המגדר שהחברה שלנו מכתיבה. התחושה הזאת ליוותה אותי גם כשהתחלתי לצאת עם בן הזוג שלי, שמייצג כביכול את ההפך – 'ההומו הגברי'. ההתמודדות האישית שלי עם חוסר הביטחון הזה הולידה את הרעיון ליצירה שלי". שוורץ. "השיא מבחינתי היה כשטסתי איתה ליפן כנציג ישראל" | צילום: באדיבות המצולם "'גברי' היא יצירת שמן על בד, 160X120ס"מ, והיא עוסקת באותו נושא שתמיד פחדתי ממנו ובעצם גם שאפתי אליו כל חיי - הגבריות. היא מבוססת על סיטואציה שקרתה לי כילד, אז לקחתי מאמי את האודם שלה ומרחתי אותו על שפתיי במקלחת. באותו רגע הייתי מלא בפחד ובושה, כיוון שידעתי שזה מעשה אסור ולא מקובל. ביצירה בחרתי לעסוק בשאלה מדוע כל כך פחדתי מהשלכותיו של האירוע באותו הרגע, ולכן בחרתי לצייר את דמותי כיום סוגרת מעגל ומציירת על פניה באודם אדום סימן שאלה, שמייצג את ההתמודדות שלי עד היום עם השאלות המגדריות שסובבות את חיי. בחרתי לקרוא ליצירה 'גברי', שם שמייחס לה משמעות רלוונטית, אך גם אירונית. עבורי, היצירה מתעדת מסע שבסופו אני מברך על ה'נשיות' שניסיתי לדכא שנים, וכעת אני שם אותה במרכז". "היצירה נולדה בהתחלה מתוך צורך אישי, אך בהמשך לאחר לבטים וחששות רבים, היא הפכה לפרויקט הגמר שלי בתיכון והתגובות אליה רק חיזקו והרימו אותי מעלה. היצירה הוצגה גם ב'גלריית המדרשה' שבתל אביב, והשיא מבחינתי היה כשטסתי איתה ליפן כנציג ישראל, בפסטיבל האמנות ה-20 לתלמידי תיכון. במבט לאחור על התהליך שעברתי עם היצירה עד היום, התחושה שלי יוצאת מהכלל. אני מקווה שנערים שחווים מאבקים פנימיים דומים יתקלו ביצירה, ויוכלו אולי לשאוב ממנה איזושהי תחושת ביטחון או הזדהות, שתקל על ההתמודדות שלהם שלרוב היא אישית, אישית מדי". לירון מצס בן 19 מראשון לציון || השתתף בסדרת הדוקו "טרנסקידס" אולי זה החספוס, אולי זה היופי ואולי העובדה שנחשפנו אליו גם ברגעי הקושי והכאב, אבל היה כמעט בלתי אפשרי שלא להתאהב בלירון מ"טרנסקידס". אחרי שהתמודד בסדרה עם דילמות מורכבות כמו שאיבת ביציות לפני נטילת הורמונים גבריים, אך גם עם כאלה טריוויאליות יותר כמו – צבא: כן או לא? לירון מתחיל בשירות לאומי וממשיך להשתתף בהרצאות שמציגות את הסיפור המדהים שלו. מאוהבים, כבר אמרנו? מצס. "התחלתי להעביר הרצאות ולהיות נוכח בהקרנות בבתי ספר וחברות שונות" | צילום: באדיבות המצולם לירון: "הסדרה שיצאה השנה הייתה תוצאה של שלוש-ארבע שנים שבהן צולמנו, בתהליך וברגעים מאוד משמעותיים שעברנו בחיים. חששתי מאוד מהרגע שהסדרה תשודר. לא ידעתי איזה ביקורות אקבל - אולי יזרקו לי הערות ברחוב או תגובות לא יפות? רציתי שיראו שאני בסך הכל נער כמו כולם. כשהסדרה עלתה הייתי מופתע - קיבלתי המון הודעות מנערים ונערות שמעריכים אותי על זה שאני מי שאני. קיבלתי גם תגובות מילדים שמסתירים את מי שהם בגלל חוסר קבלה ופחד מלשתף. אם הצלחתי לעזור אפילו למישהו אחד, שקיבל בזכות הסדרת את האומץ להיות מי שהוא, אז אני שמח וזה באמת שווה לי את הכל". "התחלתי להעביר הרצאות ולהיות נוכח בהקרנות בבתי ספר וחברות שונות. אני, הילד שפעם בקושי היה מדבר או יוצא מהבית, עומד עכשיו על במות ומדבר על הנושא. ואל תתבלבלו – הנושא הוא לא 'טרנס או לא טרנס', אלא פשוט 'לקבל את השונה'". "הייתה לי שנה מעניינת ואני גאה בעצמי, במשפחה שלי, ובכל האנשים המדהימים שאני פוגש ובאים להקשיב ולהבין את הנושא או אפילו סתם לתת לי מחמאה - זה מדהים ומחמם את הלב. הלוואי שהמודעות תהיה אפילו יותר גדולה, אבל אני חושב שכבר נעשה צעד ורואים את השינוי בתחום. בימים הקרובים אני מתחיל שירות לאומי בחוות סוסים, וממשיך להתלוות לאמא שלי בהרצאות שהיא מעבירה, שם היא מספרת את הסיפור מנקודת המבט שלה. היא כתבה גם ספר על הנושא בשם "תמיד רציתי בת". אפשר להשיג אותו בחנויות הספרים והוא עוזר להמון הורים, נערים ומשפחות להבין את התהליך הזה יותר מקרוב". אליס הופמן בת 16 ממושב אביעזר || אקטיביסטית, ממארגנות מצעד הגאווה בבית שמש אליס: "בשנה האחרונה השתתפתי במחאה נגד שר החינוך רפי פרץ (שהתייחס בחיוב לטיפולי המרה) בקריית הממשלה. זאת לא הייתה מחאה מאורגנת מאוד, אבל הגעתי לשם והובלתי קריאות במגפון. בקיץ שעבר הייתי פעילה גם במחאת השוויון". View this post on Instagram A post shared by נו, זו עם המגפון והשיער הכחול (@alis_luke_hoffman) on Jul 2, 2018 at 7:09am PDT "הייתי גם ממארגנות אירוע הגאווה בבית שמש – יחד עם שי טבת (שגם נמצא ברשימה). האירוע הזה היה מעין חלום לא ריאלי, משהו שהיינו מתבדחים עליו שנים ולרגע לא חשבנו לרגע שבאמת יקרה. אני זוכרת שבאיזשהו שלב שי התקשר אלי, והחלטנו שהפעם זה פשוט קורה - זה אומנם היה לא קל ולקח המון זמן, אבל בסופו של דבר הגיעו 400 איש לאירוע שארגנו. אין ספק שמדובר בדבר הכי חשוב שעשיתי עד עכשיו, ועד היום מזהים אותי ברחובות העיר וניגשים לומר מילה טובה. התגובות הכי מרגשות הן התגובות מהתושבים הדתיים והחרדים שתומכים ושהגיעו". "בנוסף, בשנה האחרונה התמחיתי בלשכה של ח"כ מיכל רוזין, שזכתה במקום הראשון במדד הגאה של האגודה. היועץ של מיכל היה המדריך שלי באיגי לפני שלוש שנים, ודרכו הגעתי לשם. תכל'ס אני לא מכירה המון בני נוער שמתמחים אצל חברי כנסת, אבל זה סוג של עשייה שאני מאוד מתחברת אליו - אשכרה משפיעים ישירות על חיים של אנשים". עופרי שמש בן 18 מפתח תקווה || השתתף בסדרת הדוקו "טרנסקידס" כמה שנים לפני שלקחה את איתן כבל לפרוצדורה, רינה מצליח עשתה זאת עם עופרי – אז נער בן 15 – כשניסתה להבין ממנו איך יודעים שאתה טרנסג'נדר. עופרי שבדיוק נאם באותו יום בכנסת לרגל יום זכויות הקהילה הגאה, הסביר ברהיטות למגישה הוותיקה כיצד גילה זאת על עצמו כבר בגיל 13, ואפילו שיגר מסר מעודד לילדים ונערים בני גילו: "אתם לא לבד". שנה אחר כך הוא נבחר על ידי "מעריב לנוער" כאחד הצעירים המשפיעים לשנת 2017, והשנה כיכב ב"טרנסקידס" - שם כבש אותנו עם האישיות המתוקה שלו. מלח, מישהו? שמש. "הייתה לי הזדמנות מדהימה להיות שם בשביל אנשים שצריכים עזרה" | צילום: עופר חן עופרי: "השנה שעברה עליי הייתה מדהימה, מהנה ומלמדת. הסדרה יצאה במרץ והושקה בפרמיירה מהממת. אחרי שהסדרה יצאה, פורסמו כתבות עליי ועל שאר החברים, שהובילו לחשיפה ופניות של אנשים מהממים שחיפשו עזרה או פשוט רצו להגיד שהם נהנו מהסדרה ולמדו מאיתנו". "השתתפתי בהקרנות של הסדרה מול קהל ופגשתי אנשים מקסימים שרצו לבוא, לשמוע ולהכיר עולם חדש. אני מרגיש שהשנה הזאת לימדה אותי המון על עצמי, ושהייתה לי הזדמנות מדהימה להיות שם בשביל אנשים שצריכים עזרה, בדיוק כמוני לפני מספר שנים. אני אסיר תודה על הזכות הזאת. עכשיו אני מתחיל את דרכי בשנת שירות בתנועת הצופים, כדי להמשיך ולתרום ולתת מעצמי בכל דרך אפשרית. אני הכי מאושר בעולם". אלכס קורוטייב בן 18 מחדרה || כוכב טיק-טוק ואינסטגרם אין זמן להקדמות כשמדובר בכוכב רשתות חברתיות שבהן הכל מהיר, אבל חייבים משהו – אלכס הוא אחד הייצוגים המעניינים ברשימה, אבל אם אתם מעל גיל 20, אתם כנראה לא מכירים אותו. הוא צמח בשנתיים האחרונות באפליקציות הטיק-טוק (לשעבר מיוזיקלי) והאינסטגרם, שם גם יצא מהארון מול עשרות אלפי העוקבים שלו וחשף את בן זוגו (הכי דור ה-Z). במילים אחרות, מדובר בנער צעיר שחי את חייו, ועל הדרך מהווה ייצוג חיובי לבנות ובני נוער שעדיין בארון. איפה היית כשאנחנו היינו טינאייג'רים? אלכס קורוטייב. "אל תוותרו על האני שלכם בשביל אנשים אחרים" | צילום: באדיבות המצולם אלכס: "מאז היציאה מהארון הקריירה שלי ממש זינקה. אני על 100K בטיק טוק ועל 60K באינסטגרם. המון אנשים חושבים שהנטייה המינית שלי עזרה לי לקדם את עצמי ברשתות החברתיות, ובאיזשהו מקום זה נכון, אבל אני גם חושב שעשיתי את זה קודם כל בשביל עצמי, וזה מה שחשוב. הרבה אמרו לי שאני לא אצליח ושאני אשאר 'אלכס הרגיל', כביכול, אבל עשיתי מה שאני אוהב ולא ויתרתי - כל דבר שקיבלתי בא לי בעבודה קשה, ועכשיו כיף לי. אני גאה במה שהשגתי. יש בני נוער שאפילו סיפרו לי שהיוויתי להם השראה לצאת מהארון, וזה ממש לא מובן מאליו - שאנשים מתחברים למי שאתה ושזה נותן להם כוח לצאת ולהיות מי שהם". "חשוב לי להעביר את המסר שאף פעם אל תוותרו על החלומות שלכם - נכון שזה משפט שחוק שאומרים המון, אבל הוא אשכרה נכון. אם אתם אוהבים את מה שאתם עושים וכיף לכם, אבל אנשים חושבים שאתם פחות טובים, אל תסכימו איתם, אלא פשוט תהיו בטוחים בדרך שלכם ותלכו על זה. אל תוותרו על האני שלכם בשביל אנשים אחרים". "אני מודה על השנה האחרונה שהייתה ממש כיפית ומשמעותית. אני והבן זוג שלי כבר שנה וחצי ביחד, אני אוהב אותו מאוד והוא חלק משמעותי מהחיים שלי. יש הרבה דברים שאני חושב שאם הוא לא היה איתי - לא הייתי מצליח לעשות, למשל כמו היציאה מהארון. הוא מחזק אותי, נותן לי כוח והוא בן זוג מדהים והוא בן זוג מדהים. חוץ מזה, זכיתי בעוקבים ובמשפחה הכי מדהימה – הם המשפחה שלי הם ענקיים ומדהימים ואני אוהב אותם הכי בעולם". יובל וין בת 19 מכפר סבא || במאית ומחזאית עד לפני שנה יובל הייתה מוכרת לכם בעיקר כילדה החמודה והחצופה של איצקו מ"רמזור", אבל בשנה האחרונה היא שבה לאור הזרקורים והזכירה לנו שילדי פלא אמנם מתבגרים, אבל הקסם לא בהכרח חולף. השחקנית הצעירה העלתה מחזה בשם "ילדה" שכתבה בזמן לימודיה בתיכון תלמה ילין – בהשראת קשר שחוותה עם בחורה אחרת. ההצגה רצה בשנה האחרונה בתיאטרון צוותא בת"א (ההצגה הקרובה – ב-2.11) ואת ההכנסות מאחת ההצגות יובל גם תרמה לארגון הנוער הגאה איגי. סחטיין. View this post on Instagram A post shared by Yuval Molco (@yuvalvine) on May 10, 2019 at 12:07pm PDT יובל: "את ההצגה שלי 'ילדה' כתבתי כשהייתי בכתה י', מתוך חוויות אישיות שלי ושל כל הסובבים אותי במשחק הזה שנקרא 'יחסים'. המחזה נכתב בהשראת הפעם הראשונה שבה נשבר לי הלב ממישהי שרצתה שאני ארצה אותה יותר ממה שהיא רצתה אותי". "ההצגה מספרת על בחורה שמוצאת עצמה במשולש אהבה עם שני גברים שונים, אותו היא מנהלת במקביל. רציתי ליצור כך מעין אנלוגיה לחיים ולמערכות היחסים הרומנטיות שלי. כל ההצגה למעשה מתעסקת בכך שכל המערכות יחסים הן אותו דבר, נשענות על אותה תבנית, ובכל בפעם מחדש אנחנו מאמינים שזאת הפעם הראשונה שאנחנו חווים משהו כזה. תרמתי את ההכנסות של אחת ההצגות לאיגי – ארגון הנוער הגאה, פשוט מתוך רצון לתרום לגוף שאני מאמינה בעשייה ובדרך שלו". שי טבת בן 18 מבית שמש || אקטיביסט, ממארגני מצעד הגאווה בבית שמש שי: "כנער צעיר הייתי חבר באיגי – ארגון הנוער הגאה בבית שמש. המקום הזה היה בית שני בשבילי, מקום שיכולתי להיות בו מי שאני באמת רוצה להיות ולפגוש אנשים כמוני. זה באמת היה משהו שעזר לי כנער הומו שגדל בבית שמש. הכרתי שם המון אנשים, בהם את אליס, ובאמת צחקנו המון על זה שיום אחד נעשה אירוע גאווה בבית שמש, אבל במקביל זאת גם הייתה מעין צביטה בלב, כי ידענו שבחיים לא נוכל לעשות את זה. פחדנו מאנשים שלא יקבלו את זה והמילים הרעות ופשוט לא עשינו את זה". View this post on Instagram A post shared by @shaitevet on Jul 28, 2019 at 8:17am PDT "עברו מאז שלוש שנים ובינתיים בהנהגת ראשת העיר החדשה (עליזה בלוך), בית שמש השתנתה. פתאום חרדים וחילונים מצליחים לחיות יחד בהרמוניה ובצורה טובה. זה נתן לנו תקווה לזה שאפשר לשנות וגם תחושת הביטול והניכור שזה כביכול לא באמת הבית שלנו, התחילה להיעלם. אליס ואני חשבנו שגם מבית שמש צריכה להישמע קהילה כזאת, שמניפה את דגל הגאווה ויכולה לעודד נער להטב"י, שאולי יושב בבית וחושש להיות מי שהוא. בעזרת האגודה למען הלהט"ב ושרי ירושלמי – יו"ר החוג הגאה במפלגת העבודה, הצלחנו להרים את האירוע הזה". "הגעתי לסיטואציות שלא חשבתי שייקרו לי בגילי – למשל לדבר עם שוטרים, ולהגיש למשטרה אישור לקיים אירוע. זה דברים שבדרך כלל מבוגרים עושים. היה אירוע מדהים ששימח את כולנו, רוב התגובות היו טובות וגם לא הייתה התנגדות רבה כי המיקום לא היה מדי מרכזי. האירוע לא היה במימון העירייה כי הם לא רצו לתפוס צעד בעניין – זאת החלטה שאני מכבד, אבל מקווה שהיא תתהפך לכיוון החיובי בשנה הבאה". עומרי מזרחי בן 18 מרעננה || כוכב אינסטגרם, ביוטי בוי ודי. ג'יי הבחור הצעיר שמולכם אולי נראה כמו אייקון אופנה שנשלף מתצוגה בפריז, אבל האמת היא שמדובר בתוצרת מקומית לגמרי. עומרי פרץ לחיינו לפני ארבע שנים בעונה השלישית של הריאליטי "הבנים והבנות" בערוץ הילדים, ומאז הפך לכוכב אינסטגרם וביוטי בוי (גבר או נער שמתאפר או מתלבש באופן שנתפס כנשי). לפני כשנה הוא גם יצא מהארון, ואין ספק שהנראות של נער צעיר ואמיץ כמוהו מעוררת השראה בקרב צעירים ומאפשרת להם להיות מי שהם. View this post on Instagram A post shared by OM (@omry_mizrachi) on Feb 27, 2019 at 9:57am PST עומרי: "אני מרגיש שבשנה האחרונה התבגרתי מאוד. בעבר הייתי מאוד קרקסי – עקבים וציפורניים, פאות ושמלות. תמיד לבשתי ביגוד נשי נורא מוגזם והמון איפור, אבל השנה התמתנתי והתחספסתי וזה מקום מעניין להיות בו. אם פעם היו מתייחסים אליי כעומרי הילד, היום מתייחסים אליי כעומרי הגבר, שזה משהו שלא קרה קודם. קיבלתי המון תגובות על השינוי. אני חושב שהוא קשור לזה שפתאום נהיו לי המון חברים מהקהילה, וניסיתי לתפוס את מקומי ביניהם ופשוט להיות אחד מהם וזה גם חלק מהשינוי". "לאחרונה גם התחלתי לתקלט, ואני מופיע ומקווה לפרוץ גם למיינסטרים. כשהתחלתי כולם חשבו שאני אהיה די. ג'יי רק להומואים, שזה משהו שאני עושה וכיף לי איתו, אבל הייתי רוצה להופיע לעוד קהלים. אני מרגיש שאני ממציא את עצמי כל יום מחדש. אם בא לי היום להיות מאפר אז אני מאפר, די. ג'יי אז די. ג'יי, דוגמן אז דוגמן - כמו בקמפיינים שעשיתי ל-H&M ומוסקינו. השתתפתי לאחרונה גם בכמה פרסומות, ואני מרגיש שאני כל הזמן מחדש לעצמי והשנה הזאת עשתה לי מעולה". {title}





