הדוגמנית והשחקנית הטרנסג'נדרית אפריל אשלי, אחת הנשים הטרנסג'נדריות הבריטיות הראשונות שעברו ניתוח להתאמה מגדרית, הלכה לעולמה בגיל 86. אשלי, ילידת ליברפול, הייתה הדוגמנית הטרנסג'נדרית הראשונה שהופיעה על שער מגזין "ווג", בתמונה ידועה שצילם דיוויד ביילי ב-1960 למגזין בגרסתו הבריטית.

אשלי לא הייתה מוכרת כטרנסג'נדרית באותם ימים, אבל בסרט דוקומנטרי שמעולם לא יצא לאור היא סיפרה כי כל האנשים שעבדו איתה ידעו את האמת על זהותה המגדרית. "הם כולם ידעו על הניתוח שלי. הם ידעו מי אני", אמרה אז. "אף אחד מהצלמים לא שם ז** על העבר שלי. הם רצו אותי בפורטפוליו שלהם". בנוסף לקריירת דוגמנות היא גם פרצה בקריירת משחק, עם תפקיד קטן בסרט "הדרך להונג קונג" (1962), בכיכובו של בוב הופ ובבימויו של נורמן פנמה.

בסוף שנות ה-50 היא החלה להופיע בדראג לצד המופיעה המפורסמת "קוקסינל" בקברט הדראג בתיאטרון הקרוסל בלונדון. בתחילת שנות ה-60 עברה ניתוח להתאמה מגדרית בקזבלנקה שבמרוקו. בשנת 1961, חבר של אשלי הוציא אותה מחוץ לארון במגזין "סאנדיי פיפל" והכתבה שינתה לחלוטין את חייה ואת הקריירה שלה. על פי הדיווחים, החבר קיבל תשלום של 5 לירות שטרלינג עבור הסיפור, שכותרתו הייתה "המקרה יוצא הדופן של דוגמנית העל אפריל אשלי - הסוד שלה נחשף". אפריל אשלי | צילום: SEAN DEMPSEY/AFP, GettyImages

אשלי נישאה ב-1962 לברון השלישי מרוואלן, ארתור קורבט. השניים התגרשו בשנת 1969 והנישואים בוטלו על ידי בית המשפט, שקבע אז כי הם לא היו חוקיים מלכתחילה משום שנולדה זכר, זאת למרות שקורבט היה מודע מלכתחילה על עברה. בתחילת שנות השמונים היא נישאה בפעם השנייה לג'פרי ווסט.

בשנת 2005 הוענקה לה תעודת לידה חדשה המכירה בה כאישה, זאת לאחר שחוק ההכרה במגדר עבר בשנת 2004 בבריטניה. בגיל 77, אשלי זכתה לאות כבוד במסדר האימפריה הבריטית, על פועלה עבור שוויון זכויות לקהילה הטרנסית. ארבע שנים לאחר מכן, ב-2016, היא אימנה את השחקן אדי רדמיין לתפקידו בסרט "הנערה הדנית".

השחקן ג'ייק גראף ספד לזכרה: "פורצת דרך אמיתית של הקהילה הטרנסג'נדרית עזבה אותנו", כתב. "היא הייתה ההגדרה של חן ואנושיות, למרות שנאלצה להילחם לאורך כל חייה על מקומה בחברה". גם הזמר בוי ג'ורג' צייץ לזכרה: "נוחי על משכבך בשלום אשלי. כוח הטבע וכוהנת גבוהה של טרנסג'נדריות". פיטר טאצ'ל, פעיל זכויות להט"ב בריטי ותיק ומוכר, ספד: "פורצת דרך אדירה במשך עשרות שנים. גיבורה", כתב. "היה לי הכבוד להכיר ולתמוך בה בעבר, בימים בהם היא הוצאה מהארון כטרנסג'נדרית".

So proud of this photo I took of April Ashley. Such an inspiration to my generation and beyond! R.I.P pic.twitter.com/5bKl3wrQmr