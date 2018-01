זכתה ב-4 מיליון בלוטו - ולא תתן כלום לילדיה שדחו אותה

מליסה איד, נהגת מונית בריטית בת 57, עשתה את הלא יאמן והפכה למולטי מיליונרית ביום אחד. "זה תמיד קורה לאנשים אחרים", הכריזה איד. לנהגת המונית יש אלפי עוקבים ביוטיוב ובטוויטר, העוקבים אחרי הסרטונים אותם היא מעלה, ובהם היא רוקדת עם חפצים יומיומיים קשורים לשדיים. את כרטיס הגירוד שפתח לה את המזל רכשה איד ב-10 ליש"ט, שקיבלה כעודף מתשלום בתחנת הדלק בדרכה לעבודה. לדבריה היא הסתערה בחזרה על בעל החנות וצעקה: "נתת לי 4 מיליון!! 2018 הולכת להיות השנה הכי טובה אי-פעם!".

"אמי ואבי נפטרו השנה, אבל לא דיברו איתי מאז שנהייתי מליסה", מעידה איד בראיון לאחר הזכייה, "גם הילדים שלי התנכרו לי ושינו את שם משפחתם כדי למחוק כל קשר איתי. לא צריכה להיות דעה קדומה בדברים האלה. יש דברים שמשתבשים בחיים, זה יכול להיות האיפור ויכול להיות הכרומוזומים".

בכספה החדש קנתה איד את הדירה שהיא שוכרת כעת, ומתכננת להשקיע בעצמה ובחברתה, בתקווה שהשתיים יינשאו זו לזו. למליסה יש ארבעה בנים בוגרים בגילאים 19, 29, 30 ו- 39, כולם ניתקו כל קשר לפני כ-12 שנים.

"אני יודעת שצריך לאהוב את הילדים שלנו ללא תנאי, אבל הם כרתו אותי מחייהם", מסבירה איד בראיון, "הם לא היו שם בתקופות הכי קשות שלי ודחו אותי מעליהם. אני עדיין אוהבת אותם, אבל אני לא רוצה לקבל מהם אהבה מזויפת רק כי יש לי כסף פתאום. האנשים שעמדו לצידי בזמנים הטובים והרעים גם יחד, הם אלו שיקבלו תגמול".

I will not be held responsible for any divorces caused by this video. Please follow for new video's https://t.co/EpXcfdpw73 pic.twitter.com/Tl6UgZxTvF

4 million views on fb and they take it down for nudity.... what is wrong with them seriously. pic.twitter.com/9QemjXTWOS