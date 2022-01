טיילור ליאן צ'נדלר, מי שטענה בעבר כי ניהלה מערכת יחסים עם השחיין האולימפי מייקל פלפס (36), הספורטאי המעוטר יותר בהיסטוריה של האולימפיאדה, כינתה אותו "צבוע", זאת אחרי שרמז על אי-הוגנות בספורט לאור הניצחונות הרצופים של ליה תומאס, שחיינית טרנסג'נדרית מאוניברסיטת פנסילבניה.

כזכור, תומאס עלתה לכותרות אחרי סדרת ניצחונות, בהן אף שברה שני שיאים ארציים בפער ניכר מקודמותיה. ההצלחה האדירה שלה לוותה בלא מעט ביקורת ובטענות לאי-הוגנות בספורט ועוררה מלחמת תרבות של ממש הנוגעת להשתלבות ספוטאים וספורטאיות חברי וחברות הקהילה הטרנסג'נדרית. פלפס אף השווה את השתתפותה של תומאס בתחרויות לשימוש בחומרים אסורים, כיוון שהדבר "עוזר לשיפור הביצועים". מנגד, הוא אמר כי הוא "מאמין שכולנו צריכים להרגיש בנוח בעור שלנו, אבל השוויון בכוחות הוא מהות הספורט".

"מה שנאמר גורם לי להרגיש שאני מספיק טובה לאהבה ולסקס, אבל לא כדי לכבד אותי או לאשר למישהי כמוני להשתתף בשחיית נשים", אמרה צ'נדלר בתגובה לאחר הראיון. "זה כאילו שאני לא אישה, אלא חייזרית או אלוהים יודע מה. זה לא יכול להיות ספורט של נשים אם הוא לא כולל את כל הנשים. נקודה". בראיון שנערך ב-2015 סיפרה צ'נדלר כי השניים הכירו בטינדר, על אף שפלפס מעולם לא דיבר בפומבי על מערכת היחסים שלהם.

