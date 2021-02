קירה ביילי טסה לבלות חודש שלם במקלט חיות בר באוסטרליה כדי לעזור לטפל בחיות הבר, אבל כשהגיעה גילתה כי טורף מסתורי מטיל אימה על הסביבה, אז היא מחליטה לנסות להציל את המצב. לא מדובר בסרט הרפתקאות חדש, אלא בסיפור האישי של הבובה האחרונה מקולקציית "אמריקן גירל" של חברת "מאטל".

סדרת הבובות הזו השאירה הורים רבים מרוששים וכבשה את הילדים בארצות הברית, בעיקר בגלל הגיוון בה - כל בובה קיבלה שם וסיפור חיים מיוחד, במטרה להציג את הגוונים השונים בחברה האמריקאית. אבל הסיפור של הבובה קירה, האחרונה בסדרה, הצליח להכעיס לא מעט הומופובים.

Koalas, kangaroos, and wombats too! Get a glimpse of the action-packed outback in the trailer for Kira’s YouTube series. https://t.co/PqaKXMpWdt pic.twitter.com/Bsvp58qsWF