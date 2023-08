פשע שנאה נורא בברוקלין: או'שיי סיבלי, גבר הומו בן 28, נרצח בשבת האחרונה על ידי נער מוסלמי לאחר שרקד בתחנת דלק עם כמה מחבריו, בפשע איום שנחקר כעת כפשע שנאה.

על פי הדיווחים, סיבלי הגיע עם חבריו לתחנת הדלק, שם הם החלו לרקוד להנאתם מחוץ לרכב כשהם בבגדי ים. חבורה נוספת, שבאותם רגעים קנתה בחנות הנוחות בתחנה, יצאה לסיבלי וחבריו והחלה להטריד אותם. המפגש הטעון ביניהם הסתיים ברצח של סיבלי, לאחר שנדקר בפלג גופו העליון ומת מפצעיו בבית החולים.

"הם אמרו 'אנחנו מוסלמים, אל תעשו את זה מולנו'", סיפרה אישה שהייתה עדה למפגש. על פי דבריה, חבריו של סיבלי השיבו להם בנחרצות כי "יש לנו חיים משלנו, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים - אנחנו רקדנים ואלה החיים שלנו".

לפי הדיווחים, עדת הראייה במקום ניסתה לפזר את העימות, אך קבוצת הצעירים המשיכה להטריד את סיבלי וחבריו בלי הפסקה, על אף שבחרו לעזוב את המקום. בשלב מסוים, החבורה חזרה למקום והחלה הקטטה בין סיבלי לאדם שצילם את האירוע כולו בטלפון הסלולרי שלו. לאחר אירוע הדקירה, נמלט החשוד מהמקום.

עדי ראייה נוספים סיפרו כי החשוד הוא נער מוסלמי בן 17, שעובד בחנות עישון הסמוכה לזירת האירוע. עוד הם הוסיפו כי זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה הוא גרם למהומה בתחנת הדלק.

סיבלי נולד בפילדלפיה ועבר לברוקלין בשנת 2019. הוא הופיע עם להקת המחול "פילדנקו "של פילדלפיה, והשתתף בסרטו של הבמאי והכוריאוגרף קמאר ג'ול משנת 2021 "Soft: A Love Letter to Black Queer Men". הוא גם הוצג בתערוכת המדיה הדיגיטלית של ג'קולבי סאטרוויט "ריקוד חשמלי לתנועת הזמן", שהוצגה במרכז לינקולן ב-2022.

ג'ול סיפר שסיבלי היה נלהב מהשתתפות באירועי הסברה לטובת קהילת הלהט"ב: "הוא היה בהרבה מצעדים, הרבה הפגנות ונרגש להיות בחזית המחאה", אמר והוסיף "הוא התנדב באולפני ריקוד כדי לעזור ללמד אנשים ובמרכזי נוער. בנוסף לכך, הוא הציע שיעורים בחינם. הוא אהב להחזיר לקהילה".

