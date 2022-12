הטניסאים הפעילים הראשונים מחוץ לארון? אם נסתמך על הצייצנים בטוויטר ביממה האחרונה, הקהילה הגאה יכולה לקבל בברכה את הטניסאי הצרפתי פביאן ראול, אחרי שלכאורה יצא מהארון באינסטגרם.

רבול (27), שמדורג כרגע 54 בעולם בטניס זוגות, התוצאה הגבוהה ביותר שלו עד כה, פרסם אמש (ב') בסטורי באינסטגרם תמונה שלו ושל הטניסאי מקסנס ברוויל (23) מתנשקים, כשהם לובשים את מדי מועדון הטניס בו שניהם חברים.

ברוויל פרסם את הסטורי יחד לצד הכיתוב "לא התאהבתי בך, האהבה שלך דחפה אותי לכך", וברוויל שיתף את הסטורי גם אצלו לצד אימוג'ים של ידיים היוצרות לב. בנוסף, ברוויל שיתף בפיד באינסטגרם קרוסלת תמונות, בה נראים השניים מחובקים ומביטים זה בזה, כנראה לפני או אחרי הנשיקה.

Looks like we (finally) have LGBTQ+ representation from an active ATP player ️‍



Fabien Reboul, the doubles World No. 54, posts this IG story with fellow French player, Max Broville.



Note: nothing’s been confirmed from either, but this could be a big step for men’s tennis. pic.twitter.com/YMEoYH4Mqh