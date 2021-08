גופתה של נטלי מיילט, מנכ"לית מסלול המירוצים של פורמולה 1 בבלגיה בחמש השנים האחרונות, נמצאה על ידי כוחות המשטרה בביתה שבבלגיה, לצד גופותיהם של בעלה ואישה נוספת.

כרגע, קיימת הערכה כי מדובר ברצח כפול והתאבדות שביצע בן זוגה, נהג המירוצים פראנס דובויס, לאחר שמצא את מיילט במיטה עם המאהבת שלה, אן לורנס. "הגופות נמצאו כשעליהן סימני ירי. על פי המידע שברשותינו, הגבר ירה בשתי הנשים לפני שהתאבד", נמסר מהפרקליטות במדינה.

"אנו המומים וכואבים לשמע החדשות הנוראיות כי חברתנו נטלי מיילט מתה", פורסם בעמוד הטוויטר של פורמולה 1. "שולחים את תנחומינו למשפחה ולחברים. קהילת הספורט המוטורי איבדה אישה מדהימה ואנו נתגעגע אליה".

מיילט נולדה בצרפת למשפחה שהייתה מושקעת כולה בספורט מוטורי ומרוצי מכוניות. היא הייתה אדריכלית בהכשרתה, אבל ניסתה את מזלה במירוצים לפני שעברה למספר תפקידים מאחורי הקלעים. בשנת 2016 נבחרה לכהן כמנכ"לית מסלול המירוצים "ספא-פרנקורשמפ".

