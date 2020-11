סטפן ונצל, קנדי בן 23, שמע בתחילת חודש ספטמבר את השכן שלו צועק, מקלל ומכה את זוגתו. הצעיר המודאג התקשר למשטרה ודיווח על האירוע, אבל טוען כי כוחות הביטחון שהגיעו למקום לא עשו הרבה נגד השכן ולא הגישו נגדו האשמות פליליות לאחר מכן.

שבועיים אחרי אותה תקרית הסתער השכן, ששמו לא הותר לפרסום, על סטפן בתקיפה אלימה במיוחד. "הוא פשוט מעד בשכרות במעלה המדרגות ונתן לי שני אגרופים לרקות", סיפר ונצל ל"גלובל מדיה". למרות שהיה מסוחרר מהמכות, הצליח סטפן להפעיל מקליט בטלפון שלו, ואת ההקלטה העלה מאוחר יותר לטוויטר.

Last night I was viscously attacked by my neighbour after reporting him to @HfxRegPolice for abusing his wife.



I took more than a dozen punches to the head while being called a faggot + kicked in the face until his boot fell off.



I’m alright but not okay.



**graphic audio** pic.twitter.com/MO2bUvUosq — Stephen Wentzell (@StephenWentzell) September 19, 2020

"התקשרת לשוטרים יא מתרומם. אם עוד פעם אחת תעשה את זה אני ארצח אותך", נשמע השכן אומר בהקלטה, בה גם ניתן בבירור לשמוע את המכות הקשות שחטף הקורבן. סטפן העיד כי השכן לא נרגע גם אחרי שנפל על הרצפה והוא המשיך לבעוט בו ישירות לפנים, וסיפר שלאחר התקיפה ניגש לבית החולים כשהוא סובל מזעזוע מוח.

השכן בן ה-57 נעצר ועומד בפני אישומים של תקיפה ואיומים, אבל שוחרר בערבות וחזר לביתו - כמה מטרים בודדים מביתו של סטפן, שחושש כעת מתקיפה נוספת. "זה ממש לא נעים לדעת שיש מישהו שיכול לבלות בחצר עם הכלב, אבל אני לא יכול לארח אף אחד מבלי לחשוש או לדאוג", אמר סטפן.

"חשוב לזכור שלמשטרה אין יכולת או סמכות לפנות דיירים מהבתים שלהם", אמר דובר המשטרה המקומית של הליפקס, ג'ון מקלאוד. "אנחנו שומרים על קשר עם המעורבים כדי להבטיח שכולם יודעים מה ייחשב כהפרה של תנאי השחרור ומה יקרה אם תהיה הפרה שכזאת. החקירה שלנו בנושא נמשכת".