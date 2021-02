לוק פולארד, חבר פרלמנט בריטי גיי, בסך הכל פרסם לכבוד יום האהבה תמונה שלו מחובק עם בן הזוג סידני רוברטסון. לצד הצילום המתוק הוא הוסיף את הכיתוב "חג אהבה שמח לבן הזוג הנפלא שלי", אבל מה שהתחיל כמחווה רומנטית מתוקה התדרדר מהר מאוד למבול תגובות מרושעות הומופוביות.

המגיבים ההומופובים בטוויטר הסתערו במהירות על פולארד בן ה-40 והטיחו בו שהוא סוטה ופדופיל, רק בגלל שבן הזוג שלו נראה צעיר ממנו. "אוהבים תמונה של אב ובן", כתב גולש אחד, ואחר עקץ "איזה צעצוע הוא קיבל בארוחת הילדים?". "הוא נראה בן 12, אתה צריך להיות בכלא", כתב מגיב מרושע אחר.

התגובות הרבות שתקפו את חבר הפרלמנט הגאה הובילו מספר כלי תקשורת לנסות לאמת את גילו המדויק של רוברטסון, שככל הנראה נמצא בסוף שנות העשרים לחייו, אבל למען האמת - זה פשוט לא משנה. רוברטסון הוא אדם בוגר, שנמצא בזוגיות הזו מבחירה כבר שנים, והשניים מקפידים לפרסם תמונות משותפות לרשתות החברתיות, מאז 2017 לפחות.

בשיחה עם פלימות' לייב, אמר פולארד כי הוא מאוד הופתע מכמות התגובות השליליות לתמונה המשותפת. "בראש שלי, חג האהבה הוא כולו אהבה", אמר. "הפיד שלי היה מלא באנשים שמשתפים תמונות שלהם עם בני הזוג שלהם. גם אני שיתפתי תמונה שלי ושל סידני, היא לא היית שונה מהתמונות של החברים שלי, אבל אנחנו במקרה הומואים".

פולארד הוסיף שלצד ההערות על הנטייה המינית ופער הגילאים ביניהם, היו גם גזענים שהרשו לעצמם למתוח ביקורת על המורשת הסינית של בן הזוג רוברטסון. "כשאתה נמצא בעין הציבורית, תמיד יהיו אנשים שיקפצו עלייך", הסביר. "אבל אין מקום להערות הומופוביות או גזעניות כאלה. אני מרחם מאוד על האנשים האלה. אם לראות אנשים אחרים שמחים גורם להם להרגיש ככה, אז הם בטח מאוד בודדים".

Looks like a man of 40 has a boyfriend in his 20’s shock horror. I’ve not seen anything like that in a hetro couple. Happy Valentines

I wonder how any people would be commenting on the age difference if you were with a younger woman... like Trump, or Johnson (both with women young enough to be their daughters)?? Thanks for being open and honest about who you are.