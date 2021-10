כמו בכל יום, ג'ני לי (23) ובת זוגה ג'יימי ליאנג (24), חזרו בשעות אחר הצהריים לדירתן הנמצאת בשכונת בנסונהרסט ברוקלין, ניו יורק. מה שהן לא ידעו זה שבתוך הדירה ארבה להן האקסית של ג'ני - איבון וו ממשטרת ניו יורק (31), עם אקדח טעון. ברגע שהן נכנסו, איבון לכאורה פתחה באש לעבר השתיים, שנפגעו בחזה. בעקבות התקרית האיומה, ג'ני נפצעה ואילו ג'יימי נהרגה במקום.

על פי הדיווח בניו יורק דיילי ניוז, ג'ני הספיקה להתקשר למוקד החירום כדי להזעיק עזרה. בשיחה המוקלטת היה ניתן לשמוע את איבון אומרת ברקע "זה מה שאת מקבלת". כוחות המשטרה שהגיעו לזירת האימים פגשו באיבון מחכה בשלווה מחוץ לזירת הפשע. "הייתי מתאר אותה כשלווה ואסופה", אמר סגן המפקד מייקל קמפר במסיבת העיתונאים, "במילים פשוטות היא הודתה במעשה. קיים סיכוי טוב שהיא השתמשה בנשק שקיבלה מהמשטרה".

למרבה הצער, מסתבר כי לפני התקרית הנוראית היו סימני אזהרה. חברה משותפת של ג'ני ואיבון סיפרה כי השתיים חיו יחד עד לפני חודש, אז ג'ני נפרדה מאיבון, שבתגובה הניפה את האקדח שלה מולה בצורה מאיימת. למרות זאת, לא הוגשה נגדה תלונה. "היא הייתה רכושנית וג'ני פשוט לא הייתה מסוגלת לסבול את זה", סיפרה החברה. "היא פסיכופטית ועקבה אחרי ג'ני במשך חודש שלם".

