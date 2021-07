מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מבקש מהציבור להפסיק לרכוש ולצרוך פופרס, זאת לאחר שחלה עלייה במספר הדיווחים על מקרי מוות ואשפוז בעקבות שימוש ב"סם המסיבות" הפופולרי.

"ה-FDA ממליץ לצרכנים לא לרכוש או להשתמש ב'פופרס', אשר עלול לגרום להשפעות בריאותיות שליליות חמורות ואף למוות", נכתב בהודעה שפורסמה ברשתות החברתיות. "המוצרים משווקים בתור מסירי לק לציפורניים בבקבוקונים קטנים המכילים בין 10-40 מ"ל, אבל נצרכים לרוב בשאיפה למטרות פנאי".

בנוסף, ציין ה-FDA מספר שמות של מותגים מוכרים: Jungle Juice, Extreme Formula, HardWare, Quick Silver, ו-Super RUSH. פופרס | צילום: wikipedia

מנהל המזון והתרופות הבחין במקרים רבים בהם אושפזו בבתי החולים גברים אשר סבלו מכאבי ראש חמורים, סחרחורות, עלייה בטמפרטורת הגוף, קשיי נשימה, ירידה קיצונית בלחץ הדם וגם בעיות ברמת החמצן בדם. בנוסף, חלה עלייה נוספת במוות ומוות מוחי כתוצאה משאיפה של "פופרס".

המידע שמפרסם ה-FDA לא חדש, אבל ד"ר גל וגנר-קולסקו, מנהל מרפאת "כללית" גן מאיר ויו"ר החברה לרפואת להט"ב, מספר בשיחה עם mako כי האזהרה ככל הנראה מתפרסמת בעקבות מספר מקרים שהובילו למוות. עם זאת, הוא מבקש להדגיש כי מדובר בסם לא חוקי בישראל וכי גם במרפאה הגאה הם נתקלים פעמים רבות באנשים שחווים נזקים חמורים בגלל שימוש בפופרס.

"אנחנו פוגשים מטופלים עם פגיעה בעצב הראייה או פגיעה בלתי הפיכה בראייה", הוא מפרט. "החומר עצמו יכול לגרום למה שאנחנו קוראים המוליזה של כדוריות דם אדומות. הן מתפוצצות וזה גורם לנפילה משמעותית של המוגלובין - מה שנקרא אנמיה. מי שנמצא בסיכון מאוד גבוה אלו אנשים הסובלים ממחסור באנזים G6PD, מה שאנחנו מכירים בתור אלרגיה לפול. היו לי מטופלים שהיו זקוקים לאשפוז בעקבות זה".

למרות הכל, השימוש בפופרס בישראל מאוד פופולרי.

"אני תמיד אומר למטופלים שאם הם לוקחים מעוררי זקפה כמו ויאגרה ודומיהם, סיאליס ואפילו קמגרה, לא לגעת בפופרס בכלל. זו סכנת חיים ועלול לגרום למוות מיידי. גם למי שיש מחסור באנזים G6PD ממליץ לא לגעת בכלל, זה מאוד מסוכן. מי שבכל זאת מחליט להשתמש, אז כמה שפחות. ככל שהתדירות תהיה נמוכה יותר כך הנזקים יהיו נמוכים יותר".

FDA is advising consumers not to purchase or use nitrite “poppers” which can result in serious adverse health effects, including death. These products are marketed as nail polish removers but are being ingested or inhaled for recreational use. https://t.co/5Qkd0wleuc pic.twitter.com/9PgY3KTA02