הפוליטיקאי הסקוטי הביסקסואל פטריק הארווי ספג קללות הומופוביות בזמן שהתראיין בשידור חי לחדשות BBC בסקוטלנד. בקטע שהפך ויראלי ברשתות ניתן לראות איך במהלך השידור עובר אורח קוטע את הריאיון של חבר הפרלמנט, ומתחיל לצעוק לעברו "סוטה" ו"מתרומם", מה שהוביל את הארווי לענות בחזרה ולכנות את המקלל "קיצוני וקנאי".

לאחר התקרית בשידור חי הזהיר הפוליטיקאי הסקוטי מפני עלייה חדה בהומופוביה שניזונה "ממלחמת תרבות מגעילה", לדבריו. "יש כמה כוחות רעילים למדי בפוליטיקה כרגע ששחררו הומופוביה וטרנספוביה בדרכים שלא ראינו הרבה מאוד שנים", אמר. "אלו שטיפחו סוג מגעיל של מלחמת תרבות נגד מיעוטים צריכים לקחת אחריות על התעללות מילולית כמו זו, אבל גם על אלימות שראינו שגואה נגד להט"בים", ציין הפוליטיקאי בן ה-50, שהפך בשנת 2003 לפוליטיקאי הראשון שיוצא מהארון כדו-מיני בסקוטלנד.

Absolutely disgusting to see a bisexual politician abused on the streets of Scotland like this. All the progress we’ve made as LGBTQ+ people used as fodder for a hateful culture war.



Solitary with @patrickharvie who has always stood up for LGBTQ+ people in good times and bad. pic.twitter.com/mDiCcFIHcz