משטרת סן פרנסיסקו הגיעה לביתו של הסנאטור היהודי הגאה סקוט ויינר בבוקר יום שלישי כדי לאתר פצצה, זאת לאחר שהמחוקק האמריקאי קיבל איומים על חייו בפעם השנה, כך על פי הדיווח של CBS.

דובר מטעם המשטרה אמר לכלי התקשורת כי כוחות ביטחון הוזעקו למקום בסביבות השעה 6 בבוקר, לאחר שהתקבלו איומים על חיי נבחר ציבור. שוטרים שהגיעו למקום סרקו את האזור והבית, אך לא מצאו שום דבר חשוד.

הסנאטור ויינר אמר בהודעה לתקשורת כי קיבל זו הפעם השנייה מייל מאיים, בו נכתב כי פצצה הוטמנה בביתו וירו לכיוון משרדו שיושב בסקרמנטו. לדבריו של ויינר, במייל המאיים נכתב "אנחנו הולכים פאקינג להרוג אותך" והשולחים כינו אותו "פדופיל" ו"גרומר".

This morning I was informed of the second bomb threat targeting me this year (+numerous other death threats), mostly related to our work for LGBTQ equality.



Marjorie Taylor Greene, Charlie Kirk & others in the MAGA conspiracy theory ecosystem are inciting violence. My statement: pic.twitter.com/gDArkmD8bE