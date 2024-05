במהלך שידור חי מול אלפי העוקבים שלו, שידר בטעות הפרשן הניאו-נאצי האמריקאי ניקולס ג'וזף פואנטס סרט פורנוגרפי נועז בכיכובם של גברים בלבד, מה שהוביל לזעזוע בקרב עוקביו ואת הפרשן עצמו להפנות אצבע מאשימה כלפי צבא ההגנה לישראל.

הקליפ הבוטה שודר לעוקבים לאחר שהפרשן, שמוכר בעיקר בזכות דעות גזעניות, אנטישמיות, הומופוביות ומיזוגיניות ואמונתו ב"עליונות האנשים הלבנים", סיים פרק נוסף בתוכנית שלו America First ביום שישי האחרון, ה-17.5. יותר מ-3,300 צופים נחשפו לקטע הפורנוגרפי לאחר שהפרשן הניאו-נאצי סגר את השידור, ועד שפואנטס הבין את הטעות ועצר את השידור רבים מהם הגיבו בזעזוע.

Nick Fuentes started watching gay porn not realizing he was still streaming.

The dude is a closet homosexual, and that’s ok. He just needs to come out of the closet already.

Remember, All the hate towards the LGBTQ from the right is projecting self hate.

pic.twitter.com/kBklL231lq