אליס אוזמן, יוצרת סדרת רומן הנעורים "עוצר נשימה", עליה מבוססת סדרת הלהיט בכיכובם של השחקנים ג'ו לוק וקיט קונור, מקיימת בימים אלה מכירה פומבית ברשת שמטרתה גיוס כספים לטובת ילדי עזה.

אוזמן, שנחשבת לאחת הסופרות המצליחות ביותר בבריטניה, פתחה את המכירה הפומבית תחת השם "לא לבד" ב-7 במאי, והיא עתידה להיסגר ביום שישי הקרוב. על פי האתר, כל ההכנסות מהמכירה הפומבית יועברו לעמותה הבריטית "הצלת הילדים", שנוסדה ב-1919 במטרה לשפר את חייהם של ילדים ברחבי העולם. העמותה מחלקת מזון, מים וציוד רפואי באזורים שבהם ילדים מתמודדים עם רעב, מחלות וטראומות אחרות, ובימים אלה שולחת סיוע הומניטרי המיועד לילדי עזה.

“אני כל כך שמחה להציג אירוע גיוס כספים למען הצלת הילדים בעזה, המעניק סיוע דחוף לילדים ולמשפחות הסובלות מהמצב המתמשך בעזה", כתבה הסופרת ל-2 מיליון העוקבים שלה בעזה. במסגרת המכירה הפומבית של אוזמן, הסופרת מוכרת ספרים חתומים ומוצרים אחרים הקשורים לסדרה המצליחה "עוצר נשימה", אך רבים מהם כבר אזלו מהמלאי והמעריצים יכולים לתרום כסף ללא תמורה. הסופרת אף מציעה למעריצים להשתתף בהגרלה כדי לזכות ביצירה מקורית של אוזמן, ועד כה היא הצליחה לגייס כ-18,000 ליש"ט (כ-84,000 ש"ח). אליס אוזמן | צילום: aliceoseman@, instagram

לאחרונה הוכרז כי העונה השלישית של "עוצר נשימה", המבוססת על סדרת הספרים המצליחה של אוזמן ועוקבת אחר סיפור אהבתם של שני נערים, צ'רלי ספרינג וניק נלסון, תעלה לנטפליקס בתחילת אוקטובר. "צ'רלי היה רוצה להגיד לניק שהוא אוהב אותו, וגם לניק יש משהו חשוב להגיד לצ'רלי", נכתב בתיאור הרשמי של העונה החדשה. "כשחופשת הקיץ מסתיימת והחודשים עוברים, השניים מתחילים להבין כי שנת הלימודים תגיד עם האתגרים שבה. הם מתחילים לחשוב על הלימודים באוניברסיטה וכולם חייבים ללמוד להישען על אלה שהם אוהבים, ברגעים שבהם החיים לא הולכים כמתוכנן".

הפרומו לעונה השלישית, שיצא לאחרונה, כולל קטע משיר חדש של הזמרת בילי אייליש, Birds of a Feather", שיצא לאור בשישי הקרוב יחד עם האלבום החדש של הזמרת, Hit Me Hard and Soft.