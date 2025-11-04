זוכה "האח הגדול" הבריטי הותקף באלימות: "רק בגלל מי שאני"

קמרון קול, זוכה "האח הגדול" בריטניה לשנת 2018, סיפר כי הותקף ביום הולדתו לאחר שספג קללות על רקע נטייתו המינית, ונפצע בפניו: "אני פגוע אבל נלחם. זו מתקפה על כל מי שלא מרגיש שייך"

זוכה "האח הגדול" הבריטי קמרון קול, חשף כי היה קורבן לתקיפה הומופובית אכזרית שהותירה אותו עם עין שחורה ופציעות בפניו. קול, שיצא מהארון לעיני המצלמות במהלך השתתפותו בתוכנית בשנת 2018, סיפר כי הותקף ביום הולדתו לאחר שספג קללות הומופוביות ממספר אנשים.

הוא ציין כי האירוע התרחש במהלך סוף השבוע כאשר יצא לחגוג עם חברים. בהמשך הערב, כשמצא את עצמו לבד, ניגשו אליו כמה אנשים ותקפו אותו פיזית. "הם תקפו אותי רק בגלל מי שאני", כתב קול באינסטגרם. "זה גרם לי להרגיש פגיע בצורה שאף אחד לא צריך להרגיש, בטח שלא רק בגלל שהוא קיים כמו שהוא".

קול הדגיש כי ההתקפה לא רק פגעה בו אישית, אלא גם סימלה בעיניו את המציאות הקשה איתה מתמודדים חברי הקהילה הגאה. "זו לא רק מתקפה עליי. זו מתקפה על כל מי שנאמר לו שהוא לא שייך".





ביום שלאחר התקיפה פרסם קול פוסט נוסף, שבו הודה על התמיכה הרבה שקיבל מהמעריצים והעוקבים. "אני עדיין כאן", כתב. "אני פגוע, אבל נלחם. אני מזכיר לעצמי כמה רחוק הגעתי ואני לא אתן למקרה הזה למחוק את כל מה שעבדתי כל כך קשה כדי להשיג". לדבריו, היו רגעים קשים שבהם הרגיש שהוא חוזר "אל החושך", אך המסרים ששלחו לו אנשים מכל רחבי בריטניה חיזקו אותו ועזרו לו להרגיש פחות לבד.