אחרי שנהרס לגמרי מטיל איראני: הבר התל אביבי נפתח מחדש

פחות מ-5 חודשים אחרי שנהרס לחלוטין, הבר הגאה היחיד בת"א, "מאש סנטרל", נפתח מחדש בצורה משודרגת. אבל לדברי בעלי המקום, גיורא עזר, הוא בקשיים כלכליים בשל בעיות מול מס רכוש: "זה פשוט מחריד, המדינה הפכה אותנו לקבצנים". תמונות ראשונות מהמקום שייפתח הערב

הטיל האיראני שפגע ברחוב פינסקר בתל אביב ב-16 ביוני החריב גם את מה שהיה הבר הגאה האחרון שנותר פתוח בתל אביב, "מאש סנטרל", כשרק דגלי הגאווה שהיו במקום נותרו ללא פגע.

כעת, לאחר 4 וחצי חודשים של שיפוצים, פותח הבר בסוף השבוע את שעריו מחדש עם תאורה חדשה, מערכת סאונד חדשה ובמה גדולה יותר. כך נראה המקום כעת בתמונות ראשונות שאנו מפרסמים ב-mako רגע לפני פתיחתו המחודשת הערב (חמישי).

בר Mash | צילום: צילום: @ThatMikeKroll

אולם גיורא עזר, בעלי המקום, מספר שהוא נאלץ להשקיע הרבה מכספו בשל בעיות מול מס רכוש. "הם נעלמו לגמרי וגם שאר הגורמים חוץ מעיריית ת"א", הוא מציין. "זה פשוט מחריד, המדינה הפכה אותנו לקבצנים. גם אם לא הייתי משדרג, עלות השיפוץ הייתה כ-400 אלף שקלים וקיבלתי רק 105 אלף מקדמה ועוד הורידו מזה 45 אלף על ניכוי מס במקור. אמרו שיביאו עוד מקדמה אבל זה לא הגיע. אני בהלוואות של רבע מיליון שקלים. אני פותח ממש עם גרון חנוק", הוא מספר. בעיה נוספת לדבריו היא שהחזר על אובדן הכנסות למי שנפגע ניתן רק ל-12 יום של עם כלביא, אבל פיצוי על החודשים האלה אין לו אפשרות להגיש.

בר Mash | צילום: @ThatMikeKroll

"מאש סנטרל", שהוקם לפני 16 שנה ופועל ב-5 השנים האחרונות כבר גאה, היה הסמל האחרון לברים גאים בתל אביב, אחרי סגירתם של הברים הוותיקים "השפגאט" ו"לילה בר" במהלך 2024 (בקרוב צפוי לקום לו בר מתחרה ברחוב יגאל אלון). עוד לפני הפגיעה גיורא, ששב בדצמבר משירות מילואים שנמשך 446 ימים רצופים מאז 7 באוקטובר, מצא את עצמו חוזר לעסק מרוסק כלכלית - ונאבק כמעט לבדו לשרוד בשוק המתפורר.

בר Mash | צילום: @ThatMikeKroll

בר Mash | צילום: @ThatMikeKroll

"יש סיבה למה אחרים סגרו, חלק מהקהילה מרגיש נהדר בבר מתחת לבית ולא חייב לרוץ לבר הגאה כי הם מרגישים בנוח עם החבר'ה שלהם. עוד בעיה שהייתה לנו היא שבקהילה אם מקום הוא קצת מחוץ לאזור של מרכז העיר הם לא אוהבים את זה".