"הוא מכר סמים רק לאנשים מהקהילה הגאה, היו לו עשרות לקוחות"

תושב שפרעם בן 42 נתפס על חם כשהוא מוכר סמים ובחיפוש עליו נמצאו סמים רבים, בהם עשרות בקבוקי ג'י (סם האונס) במשקל של כמעט 2 ק"ג. בתוך הקהילה GHB הוא אחד מסמי המסיבות הנפוצים ביותר

בלשי תחנת לב ת"א במרחב ירקון עצרו לאחרונה תושב שפרעם בן 42 בחשד שסחר בסמים, בהם 23 בקבוקים החשודים החשודים שמכילים סם מסוג G (סם האונס) שמוכנים להפצה במשקל כולל של 1.876 ק"ג ברוטו.

בנוסף, בחיפוש ברשות החשוד נתפסו סמים רבים, וביניהם: קריסטל במשקל 80 גרם ברוטו, 160 כדורי אקסטזי, דוסה במשקל 30 גרם, 36 גרם קוקאין ו-101 גרם של MDMA. "הוא היה מוכר סמים רק לאנשים מהקהילה הגאה, היו לו עשרות לקוחות מהקהילה בקו חלוקה ייעודי", מספר גורם במשטרה.

המקרה החל בתאריך 20 באוקטובר אז ביצעו בלשי תחנת לב ת"א פעילות יזומה בחולון, במהלכה הבחינו בחשוד אשר על פי החשד העביר סם לאישה ברחוב. השוטרים ביצעו מעצר של החשוד בסחר ושל האישה. בחיפוש על האישה נתפסו שני בקבוקים עם חומר החשוד כסם מסוג G.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת לב ת"א שבסיומה נכלא. עם התקדמות החקירה אותרו, על פי החשד, לקוחות נוספים שרכשו ממנו סמים. מעצרו הוארך והיום (חמישי) הוגשה הצהרת תובע על ידי פרקליטות תל אביב עם כוונה להגיש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

בחברה ובתקשורת G מוכר יותר בשם "סם האונס", בגלל הדרך שבה נעשה שימוש בחומר כדי להביא את הקורבן לערפול או אובדן הכרה, אבל בתוך הקהילה הגאה GHB הוא אחד מסמי המסיבות הנפוצים ביותר ומוכר בשמות שונים כמו ג'י, ג'ינה, מים ועוד.

צילום: chayanuphol, Shutterstock

השימוש הנפוץ ביותר בג'י הוא בצורת נוזל שקוף. המשתמשים נוטלים את החומר במינון של 1-2 מיליליטר בכל מנה, הוא מתחיל להשפיע אחרי 15-20 דקות וזמן ההשפעה שלו נמשך בין 2-4 שעות.