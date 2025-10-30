"לא ניתן למשסעים ולמפלגים להמשיך ולזרוע שנאה ופחד"

דנה אינטרנשיונל מוציאה לאור בשיתוף תנועת "מרימה" גרסה מחודשת ל"עושה שלום במרומיו", איתה היא תופיע בעצרת המרכזית לציון 30 שנה לרצח רבין. "אי אפשר להעלים את התקווה לשלום. זו היהדות", היא אומרת

לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ב-4 בנובמבר וברקע סיום המלחמה, דנה אינטרנשיונל מוציאה לאור שיר תפילה: ״עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו".

השיר נכתב במקור בשנת 1969 לפסטיבל הזמר החסידי. את הגרסה החדשה הפיקו אסי טל ושמעון שירזי בשיתוף עם תנועת מרימה לקראת פסטיבל "משהו להאמין בו" של תנועת "מרימה" ובר "התדר" שצפוי להתקיים בשבוע הבא. אינטרנשיונל תופיע עם השיר בבכורה בעצרת המרכזית לזכר יצחק רבין שתתקיים במוצ"ש הקרוב (1.11) בכיכר רבין בת״א.

"כשהתקשרו מהפקת העצרת לציון 30 שנה לרצח רבין, התרגשתי", כתבה אינטרנשיונל בחשבון האינסטגרם שלה. "זה קרה בימים של לקראת הפסקת האש של המלחמה הכי ארוכה שידענו. אחרי שנתיים קשות וכואבות והיה נראה לי שהפעם תהיה לעצרת משמעות מיוחדת. היא תהיה הגשר, החיבור, התקווה. האמונה שאפשר שיבוא אלינו מחר חדש ואחר. שהכיכר שוב תמלא בישראלים יפים ומאמינים שלא אבדה תקוותם".

עוד הוסיפה דנה, שלא מפחדת להביע את דעתה על המתרחש בארץ ושקיבלה בשבוע שעבר אות הוקרה מפסטיבל הקולנוע הגאה, כי "העצרת הזו תהיה של כל גווני החברה הישראלית. ונבוא לכיכר כדי להגיד שאנחנו ביחד וחזקים ולא ניתן למשסעים ולמפלגים להמשיך ולזרוע שינאה ופחד. אולי הסמיכות הזו של סיום המלחמה לציון יום הרצח - תעשה את העצרת השנה שונה.

לצד העצב הגדול על מה שקרה אז, בערב ההוא, תחזור לכיכר גם רוח התקווה שנשבה בעצרת ההיא, עד לסוף הטרגי שלה. כיכר שמחה וצוהלת ושרה לתקווה - ׳עדיפים קשיי השלום מקשיי המלחמה׳. רבין אמר את זה אז בימי קשיי השלום. אנחנו חווינו בשנתיים האחרונות את קשיי המלחמה. כמה שהוא צדק. בשנתיים האחרונות חיינו את זה, והמילה שלום יצאה לגמרי מהשיח. אבדה האמונה".

בר התדר | צילום: אריאל עפרון

היא הסבירה מדוע בחרה לשיר דווקא את השיר "עושה שלום". "יהודים מאמינים - מתפללים בכל העולם , שלוש פעמים ביום את סיום תפילת שמונה עשרה - עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו, ואמרו אמן. תפילה שנשמעת בכל יום ממאות ואלפי בתי תפילה יהודים. תפילה לשלום. וזה מזכיר לנו, שגם אם יהיה מי שרוצה, אי אפשר להעלים את התקווה לשלום. זו היהדות. אלה ערכיה אלה תפילותינו. במוצאי שבת בכיכר נשיר את זה ביחד. לשלום בתוינו, שיבוא כבר. לאהבה שתחזור לרחף מעלינו, לתחילת דרך חדשה. של אחרי המלחמה. בלי מלחמה".

אירוע "משהו להאמין בו" יתקיים בשבוע הראשון של חודש נובמבר ב"תדר" לציון 30 שנה להירצחו של יצחק רבין. בפסטיבל יתקיימו מופעי מחול, תערוכות, שירה, דיונים ופרפורמנסים. על הבמה המרכזית יופיעו שלומי סרנגה, ואלרי חמאתי, ליהי טולדנו, מירי אלוני, אביה פרחי, ידידה ויטל, פאות קדושות, נוגה איטח ואודי שניידר. על העמדה: דיג’י מיטל שבח ודיג’י שי שאז.