בן זוגו לשעבר בן ה-34 של ראש עיריית פורט לודרדייל בפלורידה בן ה-72 סירב להשלים עם סיום הקשר, תפס את ראש העיר, הפיל אותו לקרקע וגרר אותו לצד השני של הרחוב. "לא משנה מה. תמיד אהבתי אותו ותמיד אוהב אותו", אמר האקס

דין טרנטליס, ראש עיריית פורט לודרדייל בפלורידה בן ה-72, העיד בבית המשפט ביום שישי וטען כי הותקף באכזריות על ידי בן זוגו לשעבר, דניאל קוראן בן ה-34, מחוץ לביתו ונגרר לצד השני של הרחוב במהלך ניסיון כושל לחדש את הקשר.

בני הזוג היו במערכת יחסים מאז חודש מרץ והתארסו ביולי, חודשים לפני שטרנטליס הגיש בקשה לצו מניעה בגין אלימות במשפחה נגד קוראן בספטמבר.

ב-1 בנובמבר פרצה קטטה בין השניים מול ביתו של טרנטליס, כאשר קוראן תפס את ראש העיר, הפיל אותו לקרקע וגרר אותו 4.5 מטרים לצד השני של הרחוב. הוא סבל מפציעות בפרק כף היד, ברגלו ובברכו לאחר התקיפה.

המשטרה עצרה את קוראן ביום רביעי לאחר שחזר לביתו של טרנטליס, תוך הפרת צו המניעה. הוא הואשם בתקיפה של אדם בן 65 ומעלה ובביזיון בית המשפט, תוך הפרת צו. בבקשה שהגיש ראש העיר לצו מניעה בגין אלימות במשפחה, הוא האשים את קוראן בזריקת דברים, שליפת סכינים ובעיטות ברהיטים. "אני באמת חושש מפגיעה פיזית קטלנית", כתב טרנטליס.

ראש עיריית פורט לודרייל ובן זוגו לשעבר | צילום: רשתות חברתיות

"הצלחתי להשיג צו מניעה בגין אלימות במשפחה לפני חודשיים. חשבתי שאולי יש דרך לשקם את דני ולהפנות אותו לייעוץ וטיפול בבריאות הנפש, ונכשלתי בכך", אמר טרנטליס במהלך עדותו בדיון. "בסוף השבוע האחרון, הוא זרק אותי על הרצפה, ואז הבנתי שאין תקווה למערכת היחסים הזו. הוא הפגין אלימות קיצונית ואני לא יכול לקבל אותו בחיי יותר".

במהלך עדותו, טרנטליס ביקש צו איסור מגע עם קוראן, שיאפשר לו לחזור לביתו רק כדי לקחת את חפציו בנוכחות משטרתית. קוראן שוחרר בערבות של 6,000 דולר מהכלא בליל שישי והצהיר על אהבתו לראש העיר. "לא משנה מה. תמיד אהבתי אותו ותמיד אוהב אותו".