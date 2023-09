יש לא מעט פארקים ואתרי נופש של דיסני בעולם, אבל קשה לדמיין מקום יותר קסום מאשר "דיסני וורלד" שבפלורידה, שכולל ארבעה פארקי שעשועים עצומים וכמה וכמה אתרי נופש מפנקים. אבל מי שחלף בשבת האחרונה באזור גילה שמסרט ילדים הפך המקום לסרט אימה, לאחר שעשרה ניאו-נאצים ופעילים לאומניים קיצוניים אחרים, תומכי מושל פלורידה רון דה-סנטיס, הפגינו בכניסה למקום.

המפגינים הניאו-נאצים, פעילי "מסדר השמש השחורה" ו"רשת החירות הארית", הגיעו למקום במוצאי שבת, הניפו דגלי צלב קרס ואף שרפו דגל גאווה עם מגן דוד לעיני אלפי המבקרים שחלפו על פני הכניסה. המקום בו עמדו הניאו-נאצים אמנם משמש כניסה ל"דיסני וורלד" ואף אפשר למצוא שם לעיתים קרובות את מיקי ומיני מאוס מסתובבים בשלווה, אבל על הנייר לא מדובר בשטח שנמצא בבעלות דיסני, ולכן החברה לא הייתה מסוגלת לאלץ את המפגינים לעזוב.

צילומים מההפגנה הופצו ברשתות החברתיות ועוררו זעזוע ודאגה, אך זו למעשה לא הפעם הראשונה, לא השנייה וגם לא השלישית בה ניאו-נאצים מגיעים לדיסני וורלד כדי להפגין נגד החלטות של חברת וולט דיסני ולאות תמיכה במושל פלורידה דה-סנטיס. זעמם של הניאו-נאצים נגד דיסני התעורר בעקבות החלטת החברה להסיר תמיכתה ולגנות את "חוק זכויות ההורים בחינוך" השנוי במחלוקת, אשר מוכר יותר בשם Don't Say Gay (אל תגידו גיי), ואוסר על דיונים בנושאי נטייה מינית וזהות מגדרית בגנים ובכיתות הנמוכות.

ההפגנות החלו עוד בשנה שעברה, בתקופתו של המנכ"ל לשעבר בוב צ'אפק, שנקט עמדה ברורה נגד המושל רון דה-סנטיס והמדיניות הלהט"בופובית שהוא מנהיג. דה-סנטיס תקף את דיסני בחזרה ואף איים לשלול ממנה את מעמד השלטון העצמאי שלה בפלורידה, מה שהיה פוגע כלכלית קשות בחברת הענק, אך בסופו של דבר ניתן לה מעמד חדש, אם כי שונה מקודמו.

11) Ahead of the other Nazi rally in Florida, a separate avowed Nazi group with ten people calling themselves "Order of the Black Sun" rallied in front of Disney World's entrance, where they ripped up a rainbow pride flag.



Filmed by @davedeckerphoto for @N2Sreports pic.twitter.com/6Rk9QDbgxJ — Ford Fischer (@FordFischer) September 3, 2023

דיסני מותקפת מאז מלא מעט גורמים בימין הקיצוני, חלקם טוענים כי החברה דוחקת בקטינים לטיפולי התאמה מגדרית, זאת למרות שהחברה רק הסירה תמיכה מאותו חוק שנוי במחלוקת. גורמים עוד יותר קיצוניים בימין משווים לא פעם את בכירי החברה, ביניהם המנכ"ל בוב אייגר, ל"גרומרס" (כינוי גנאי לאנשים אשר בונים מערכות יחסים מבוססות אמון עם ילדים במטרה לנצל אותם מינית. גורמים בימין נוהגים לעשות קשר בין אלה לבין הקהילה הגאה ואנשים על הקשת הטרנסית), וגם בהפגנה הניאו-נאצית האחרונה הונף לפחות שלט אחד עליו נכתב "עולם הפדופילים", לצד סמלי מגן דוד.

CW: Racism/language



VIDEO THREAD: Today the avowed Nazi "Blood Tribe" and "Goyim Defense League" marched in Orlando, chanting "Jews will not replace us" and "Jews get the rope."



"All heil the Führer," one would call, and the crowd would respond "Heil Hitler!" pic.twitter.com/oGI9Eotc3e — Ford Fischer (@FordFischer) September 2, 2023

דבר מעורר דאגה נוסף הוא תמיכתן של קבוצות ניאו-נאציות כמו אלה במושל דה-סנטיס. המפגינים נשאו שלטים המביעים תמיכה במירוץ שלו לנשיאות ארה"ב, אם כי עד כה סיכוייו לנצח אינם גבוהים במיוחד. קבוצת הניאו-נאצים שעמדה בכניסה ל"דיסני וורלד" כינתה עצמה "צוות משימת השואה של רון", והפעילים עצמם אמרו שהם תומכיו הגדולים ביותר של מושל פלורידה, וטענו כי תמיכתו בחקיקה נגד אנטישמיות היא "מסך עשן", אם כי לעיתים ניאו-נאצים יגידו דברים שכאלה על מועמדים שהם למעשה מתנגדים להם.

בשיחה עם עיתונאי שנכח במקום כינו המפגינים את נשיא ארצות הברית לשעבר "פחדן". "הוא לא עשה שום דבר ממה שהוא אמר שהוא יעשה", אמר אחד הניאו-נאצים וגינה את טראמפ על כך שיש יהודים במשפחתו.