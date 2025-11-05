"צריכים לעמוד לצדם בכל יום": הקהילה שבה תומך ממדאני

למרות שהותקף במהלך מערכת הבחירות על כך שהצטלם עם בכירה אוגנדית שתוקפת את הקהילה, ראש עיריית ניו יורק החדש סחף את קהילת הלהט"ב, הבטיח תמיכה כספית והגנה על שוויון זכויות ואפילו הופיע בברים גאים. האם הוא ידיד הקהילה או שיש סיבה לחשש?

הניצחון של זוהרן ממדאני הלילה (בין שלישי לרביעי) בבחירות לראשות עיריית ניו יורק מעורר חשש רב בקרב הקהילה היהודית בעיר ובארה"ב, אולם נדמה שקהילה אחרת דווקא מחבקת אותו - הקהילה הלהט"בית. הוא זוכה לתמיכה למרות תמונה מעוררת מחלוקת שבה צולם לצד דמות אנטי-להט"בית, מוצאו המוסלמי שיעי ומקום הולדתו אוגנדה, שרודף את בני הקהילה.

ממדאני נחשב בעיני רבים לבן ברית של הקהילה הלהט"בית: במהלך מסע הבחירות הוא דיבר בגלוי בעד זכויות טרנסג'נדרים והומואים, הציע תקציבים בני עשרות מיליוני דולרים ותוכניות להגנת להט"בים, תמיכה בגישה לבריאות המותאמת לחברי הקהילה וסיוע בטיפולים לשינוי מגדר.

בסוף השבוע האחרון, בחג ליל כל הקדושים, ממדאני הגיע לפנות בוקר לשני ביקורים בברים ומועדונים הייעודיים לקהילה הלהט"בית בברוקלין. באחד הסרטונים שהפכו לוויראליים הוא עלה על הבמה לצד הדיג'יי והתקבל בתשואות רמות כשהוא קרא לקהל "אתם מוכנים לנצח במירוץ הזה"?, מה שחיזק את דימויו כבן ברית פוליטי שנאבק על זכויות מיעוטים בעיר.

so it’s 1am and zohran just showed up at the gay bar pic.twitter.com/tc8hZRPdKG — matt (@mattxiv) November 2, 2025

"ניו יורק לא תשב בחיבוק ידיים בזמן שאנשים טרנסג'נדרים מותקפים, אנחנו צריכים לעמוד לצד הניו יורקרים הלהט"בים כל יום", אמר ממדאני לקהל באירוע "גייז למען זוהרן". כשבאירועים נוספים הוא התבטא למען הקהילה ואמר "ניו יורק חייבת להיות מפלט עבור אנשים מהקהילה הלהט"בית, מוסדות פרטיים בעיר שלנו כבר החלו לוותר מול מתקפתו של טראמפ על זכויות טרנסג'נדרים.”

ובכל זאת תמונה שבה נראה ממדאני עומד לצדה של רבקה קדגה, סגנית ראשת הממשלה באוגנדה ואחת ממובילות המדיניות האנטי-להט"בית הקיצונית באזור, הובילה לתגובות זועמות מצד יריביו בתקשורת שציינו את הסתירה בין הצגתו כידיד הקהילה לבין המעמד שבו הוא נראה לצד מי שמייצגת מדיניות עוינת. ממדאני טען כי לא ידע על הרקע האנטי-להט"בי של קדגה: "אילו ידעתי שהיא האדריכלית של החקיקה המחרידה הזו וההתקפה על אוגנדים להט"בים, לא הייתי מצטלם איתה".

צילום: @rebeccakadagaug

לא כולם קיבלו את ההסבר של ממדאני, והיו כאלה שראו בו היתממות והתחמקות. המושל לשעבר אנדרו קואומו, שהתמודד מולו במירוץ לראשות העיר, תקף את ממדאני: "קהילת הלהט"ב לא צריכה לסלוח לשקר הזה. אתה לא יכול להיות זיקית - כשאתה בארצות הברית, אתה בעד זכויות להט"ב, אבל כשאתה באוגנדה, אתה עומד ומחייך עם האישה שהציעה להרוג הומואים". אולם מבחינת הקהילה הלהט"בית בניו יורק, המחוות המעשיות חשובות - ההכרזות על ייעוד תקציבים, ההבטחות לשירותים ולהגנה משפטית וההופעות בברים גאים יצרו אמון ממשי אצל רבים.

הקו שמוביל ממדאני שכולל התמקדות בשוויון אזרחי מלא, מדיניות שמאלנית פרוגרסיבית, ביקורת על "מי שמחזיק בכוח ומשפיע על מיעוטים" ושימוש באקטיביזם כלכלי ופוליטי כנגד מוקדי כוח משיק לזה שרבים בקהילה הלהט"בית בניו יורק מאמינים בו.

בנוסף, בתוך הקהילה הלהט"בית בניו יורק קיימות לא מעט קבוצות ואינדיבידואלים שמגלים סולידריות עם הפלסטינים ומבקרים את מדיניות ישראל. אותם חלקים של הקהילה רואים באקטיביזם הפלסטיני של ממדאני חלק מהמאבק הרחב לזכויות מיעוטים, שבו ניצבת הקהילה הלהט"בית כחלק מ"קשת רחבה יותר" של מאבקים חברתיים.

