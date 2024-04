התאומים הסיאמיים המבוגרים בעולם, לורי וג'ורג' שאפל, הלכו לעולמם ב-7 באפריל. הם נולדו בשנת 1961 בפנסילבניה, ארה"ב, כאשר חלק מהגולגולת שלהם התמזגה והם חלקו 30% מרקמת המוח שלהם. בלידה נאמר כי הם לא יחיו מעבר לגיל 30, אבל הם הצליחו כנגד כל הסיכויים להגיע לגיל 62. הם הותירו מאחוריהם את אביהם ושישה אחים.

בחייו ג'ורג' ניהל קריירה כזמר קאנטרי, ולורי ניהלה את משמרות העבודה ולוח הזמנים החברתי שלה סביב הופעות המוזיקה של אחיה. לתאומים היו חדרי שינה נפרדים, והם התחלפו ביניהם כך שכל אחד היה יכול להיות בחדר משלו לפחות מחצית מהזמן. בשנת 1997 נשאל ג'ורג' בסרט דוקומנטרי אם הם היו רוצים להיפרד זה מזו והשיב "בהחלט לא". "התיאוריה שלי היא - למה לתקן את מה שלא שבור?".

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Lori and George Schappell, the world's oldest conjoined twins. George enjoyed a successful career as a country singer, whilst Lori was a trophy-winning ten-pin bowler. Read more about their lives below

ג'ורג' סבל מספינה ביפידה, מצב שבו חוט השדרה אינו מתפתח כראוי ברחם, והוא נעזר בכיסא גלגלים שלורי דחפה. בשנת 2007 הוא יצא מהארון כגבר טרנסג'נדר וסיפר שידע זאת מגיל צעיר, אך הסתיר זאת במשך זמן רב. "ידעתי שהייתי צריך להיות בן", הוא אמר. "אהבתי לשחק עם רכבות ושנאתי תלבושות של בנות. שמרתי את הרצון שלי לשנות מין בסוד במשך שנים רבות - אפילו מלורי". ההתאמה המגדרית של ג'ורג' הפכה את צמד התאומים הסיאמיים הראשון מאותו מין שמזדהים במגדרים שונים.

בשנה שעברה, לורי וג'ורג' עלו לכותרות כשדיברו בפתיחות על חיי המין שלהם. "כשיצאתי לדייטים, ג'ורג' היה מביא איתו ספרים לקריאה", סיפרה אז לורי וגילתה שאיבדה את בתוליה בגיל 23. "מאחר ואנחנו לא עומדים זה מול זה, הוא יכול היה להתעלם מכל נשיקה. אני לא מבינה למה להיות תאומה סיאמית צריך לעצור אותי מלקיים חיי אהבה ולהרגיש כמו אישה".

Just heard the sad news that conjoined twins Lori & George (aka Reba, aka Dori) have passed away. They were frequent guests on the show and always an inspiration for all. RIP ❤️ pic.twitter.com/VbPS4SgwY6