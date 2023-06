בהשתלשלות מקרים שאיש לא היה לצפות, נמצא השחקן הישראלי ארז עובד כבר מספר ימים תחת מתקפה כבדה ברשתות החברתיות, זאת לאחר שהעיתון היהודי-אמריקאי הניו יורקי "הפורוורד" חשף שעובד מתפעל עמוד טיקטוק בו הוא מציג את עצמו בתור גבר הומו חרדי ששומר על הנראות החיצונית: חליפה שחורה, כובע ופאות. "הוא צבר מיליוני לייקים על כך שהיה בחור חרדי הומו גאה, ואז הוציאו אותו מהארון כזיוף", נכתב בכותרת הידיעה.

לטובת הקוראים שלא מכירים את דמותו של עובד, "יעקב לוי" הופיע לראשונה ברשת החברתית לפני כשלוש שנים, אז ניתן היה לראות בבירור כי מדובר בשחקן הישראלי ארז עובד עוטה תחפושת. יעקב לוי החרדי העלה מפעם לפעם סרטונים על להט"ב חרדים, או סרטוני ריקוד טרנדיים שלו בהם הוא רוקד על "דראג חרדי".

תפנית בלתי צפויה בעלילה הגיעה אחרי שהסרטונים של יעקב לוי התחילו להגיע לא רק ליותר מ-160 אלף העוקבים שלו בטיקטוק, אלא גם לקהלי ענק של יהודים מכל רחבי העולם ברשת החברתית, שנחשפו להפתעתם לדמותו של חרדי הומו מאוד גאה בישראל, המנהל עמוק טיקטוק בשם this.is.kosher (בתרגום חופשי: זה כשר).

"זו יצירה שבאה להציף מודעות לנושא של להט"ב בקהילות סגורות, בדגש על קהילות חרדיות", מסביר עובד בשיחה עם mako על דמותו של יעקב לוי, ומספר כי למרות שפרסם בריש גלי בעמודים הפרטיים שלו כי בסך הכל מדובר בדמות, הסיפור הסלים לאחר שמספר גולשים, ביניהם גם משתמש הטוויטר היהודי-ניו יורקי שלמה סאת, "חשפו" בסדרת ציוצים זועמת כי "ישנו משתמש אינסטגרם וטיקטוק פופולרי שמעמיד פנים שהוא יהודי-חרדי-הומו".

There's been a popular Instagram/TikTok account portraying a Haredi gay jew. He never denies that it's his lived experience and appears to be living life as a proud LGBTQ Haredi person. Well, it's fake.

סאת המשיך והסביר לעשרות אלפי הקוראים שנחשפו לציוצים שלו את מה שהיה ברור לקהל הישראלי, גם אם בהתחלה לקח לו קצת זמן להבין את זה - "יעקב לוי" אינו אדם אמיתי, אלא פיקציה שהמציא אדם בשם ארז עובד. הוא המשיך והוסיף עוד ועוד הוכחות, משל היה חיים אתגר באחד הפרקים המסעירים של "המתחזים": הוא "חשף" את פרופיל האינסטגרם האמיתי של עובד, ממנו יש קישור לעמוד המזויף, ואף בחן תמונה בה נראה יעקב לוי שם פתק בכותל לכאורה, אם כי לא קשה להבחין שלא באמת מדובר בכותל.

בהמשך השרשור סאת מפרט איך לפי ראות עיניו מדובר במעשה פסול, כשהוא שם דגש על כך שעובד היה אמור להבהיר לצופים כי מדובר בדמות מומצאת. למעשה, טענתו המרכזית של סאת, כמו של גולשים רבים אחרים, הייתה כי בסופו של יום עובד החליט לדמות חוויה של אדם חרדי, אף על פי שהוא בעצמו מעולם לא חי אותה באמת. "כשהייתי ילד חרדי הומו לא הייתי יכול להוריד את הפאות והכובע השחור שלי סתם כך, זה היה מאבק מתמשך", סיכם סאת.

It's extremely not ok to co-opt the identity of people who have lived and struggled without making it clear that it's an act. He claims to be a voice for others when all he's doing is putting on an outfit, filming a video, then taking it off.