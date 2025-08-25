mako
עם גל אדם ורינת בר: מצעד הגאווה יתקיים השבוע בחיפה

אחרי שהיה אמור להתקיים כבר לפני כחודשיים ונדחה בגלל המלחמה, המצעד יתקיים במרכז הכרמל. ראש העיר יונה יהב: "חיפה היא בית פתוח ומכיל לכולם, ללא הבדל מגדר, נטייה או אמונה"

אלפי צועדים צפויים להשתתף השבוע במצעד הגאווה המסורתי בחיפה, שיתקיים ביום רביעי, 27.8.25, במרכז הכרמל, אחרי שהיה מתוכנן להתקיים במאי ונדחה בעקבות המלחמה.

המצעד יתחיל בשעה 16:30 בהתכנסות בצומת צפרירים. בשעה 18:00 תתחיל הצעדה לאורך ציר מוריה, במסר של חופש, שוויון וגאווה חיפאית, עד לגן האם במרכז הכרמל, שבו יתקיים בשעה 19:00 האירוע המרכזי. במרכזו חגיגה ססגונית ומלאת אנרגיות עם מיטב הדיג'ייז; ליין רדיו גאגא, ליין הו סנאפ, דיג'יי צ’ארמי, דיג'יי יפתי ודיג'יי ערן טל.

מצעד הגאווה בחיפה | צילום: ניר בלזיצקי, דוברות עיריית חיפה

על הבמה יופיעו מלכות ומלכי הדראג המובילים בארץ - לליקה מונטנה ומוטי פרפיום בליווי להקת "חיות דראג", מלכת הדראג זאזא, לצד מופע מיוחד של ליין רדיו גאגא בשיתוף מלכות הדראג הדיוות - דיווה גולדסטאר וזהר נואלס (Noless) בליווי נגן הצ’לו פאולו אנריקה סוסן. את המופעים ינחו חגי אייד ומלך הדראג אנדרוג’ינוס.  בשעה 20:30 יעלה לבמה גל אדם וב-21:30 תעלה רינת בר.

צילום: ניר בלזיצקי, דוברות עיריית חיפה

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "מצעד הגאווה בחיפה הוא ביטוי לערכי השוויון, הסובלנות והחירות שהם אבני היסוד של העיר שלנו. חיפה היא בית פתוח ומכיל לכולם, ללא הבדל מגדר, נטייה או אמונה והמצעד הססגוני שנקיים משקף את הרוח החיפאית הגאה והייחודית".

