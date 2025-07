המערב התיכון של ארצות הברית לא ידוע בתור הסביבה המקבלת ביותר ללהט"ב שיש, אבל לרוב, כשמדובר בכרך כה גדול, ריכוזי האוכלוסייה מונים חברים רבים בקהילה הגאה, שמהווים "כיסים" של הלך רוח ליברלי. למרות זאת, כנראה שלא כך הדבר עם בירת אינדיאנה, אינדיאנפוליס, שבה מנהיג רוחני של פלג נוצרי קיצוני קורא להוצאתם להורג של גברים הומואים.

מנהיג פלג הכנסייה הבפטיסטית של קרן Sure בעיר, מסרב להתנצל לאחר שקרא בשבוע שעבר להוציא הומואים להורג "בירייה בעורף" בדרשה מוקלטת, ששודרה לאחר מכן בערוץ היוטיוב של הכנסייה - אך מאז כבר הוסרה מהפלטפורמה.

מנהיג הכנסייה, ג'סטין זונג, סירב להתנצל על דבריו המסיתים של עמיתו, הכומר סטיבן פלקו, שנאמרו במהלך הדרשה שלו בערב הטפה לגברים בלבד, שנערך ב-29 ביוני, וכלל בין השאר גם את הטענה שלו לפיה "אין שום דבר טוב להיות גאה בו אם אתם מתרוממים. אתם צריכים לירות לעצמכם בראש, לירות לעצמכם בעורף. אתם כל כך מגעילים".

הכנסייה העלתה כאמור את סרטון הדרשה לערוץ היוטיוב שלה, שגרר גינויים מצד פעילים בקהילה הגאה ובני ברית, שכינו את הנאום מלא השנאה "חסר אחריות תיאולוגית ומסוכן מבחינת הכמורה". מאז הוסר הסרטון בשל הפרה של כללי השימוש בפלטפורמה, אך הקטע הבעייתי שבו פורסם בעמוד של תחנת הרדיו 93 WIBC Indianapolis.

An Indianapolis church said members of the LGBTQ+ community should be put to death or kill themselves.



During a recent sermon titled “Pray the Gay Away” inside the Sure Foundation Baptist Church on the northwest side of the city, church leader Stephen Falco said the community… pic.twitter.com/w8PDbG5hAD — 93 WIBC Indianapolis (@93wibc) July 3, 2025

"למה אני שונא סדומאים (כינוי גנאי להומואים)? למה אני שונא מתרוממים? כי הם תוקפים ילדים. הם באים אחרי הילדים שלכם, הם תוקפים אותם בבתי הספר ולא רק, גם במקומות ציבוריים - והם גאים בזה!", אמר פלקו במהלך הדרשה בחודש הגאווה שכותרתה "תתפללו את ההומואיות החוצה".

אדם נוסף, שהזדהה בסרטון בתור "האח וויין", עלה לדוכן המטיף אחרי פלקו, עם דרשה בעלת הכותרת "ראויים לקבל מכות", כך לפי פרסום באתר Indianapolis Star. הוא האשים את ההידרדרות המוסרית של החברה בהיעדר משמעת ועונשים פיזיים כשקרא להכאה, ענישה שאבדה בתרבות האמריקאית, כאשר את השיח הקשה ביותר שלו הוא הפנה כלפי מהגרים וחברים בקהילה הגאה.

"אני אפילו לא מבין למה אנחנו מגרשים את הפושעים הלא-חוקיים האלה, שהם בעצם רוצחים, שמבריחים סמים וסוחרים בבני אדם. שמים אותם על מטוס ושולחים אותם לכלא במדינה אחרת", הוסיף. "אני אומר, צריך להמית אותם כבר כאן. אני אומר שנכה אותם".

עוד הטיף "האח וויין": "אני חושב שצריך להמית אותם. יודעים מה? אלך יותר רחוק מזה, צריך קודם כל להכות אותם בציבור על כל הגועל החולני שלהם - לבתי הספר שלנו, לממשלה שלנו, למוסדות, לכנסיות. צריך להרביץ לאנשים האלה ולדרוך עליהם בבוץ, ואז הם צריכים לקחת אקדח ולירות לעצמם בעורף".

מנהיג הכנסייה זונג יצא להגנתו של פלקו ואמר: "התנ"ך ברור כשמש שסדומאים, הומוסקסואלים, ראויים לעונש מוות שיבוצע על ידי ממשל שבאמת אכפת לו מחוק האלוהים. אני לא אתנצל על הטפת דברי אלוהים. לא אתנצל על ציון העובדות, לא אעשה משא ומתן עם טרוריסטים, שביניהם חברי קהילה הלהט"ב HIV שהם טרוריסטים מבית", מסר זונג, לפני שציטט פסוקים רבים מהתנ"ך, כדי לסנגר על הקייס של הכנסייה שלו בפייסבוק.

מהגרים והקהילה הגאה הם לא היחידים שספגו מחרצובות לשונו הקנאית של פלקו, כאשר בדרשה מחודש מרץ האחרון כיוון את חיציו הכועסים כלפי לא אחר מאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלטענתו עטה כסות של אדם דתי רק כדי לגרוף תמיכה פוליטית, כאשר בפועל חי חיי גאווה, סטייה, חילול קודש ולעג לישו הקדוש. בדרשה ציטט את טראמפ כאומר שהיה יוצא עם בתו אילולא היו קרובי משפחה.

"אלא אם כן טראמפ יינצל, ואני מקווה שהוא יינצל, אלוהים ישפוט אותו על זה והוא ילך לגיהינום". בדרשתו מחודש יוני, קרא פלקו להוציא להורג את הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, אותו כינה "רשע חסר ערכים". "פעמים רבות התפללתי למותו של ביידן", אמר פלקו, אך הרטוריקה הכי אלימה, קיצונית ומאיימת שלו שמורה לחברי הקהילה הגאה, אותם הוא מכנה "רשעים ומגעילים".

פעילי זכויות אדם מהקהילה הגאה ובני בריתם גינו את ההתבטאויות ויצאו להגנת הקהילה: "מסרים כאלה הם לא רק חסרי אחריות מבחינה תיאולוגית, הם גם מסוכנים מבחינת הכמורה", נמסר בהצהרה מטעם ארגון זכויות האדם המבוסס אמונה Concerned Clergy of Indianapolis. "לעולם אסור להפוך את דוכן המטיף לנשק שזורע פחד, בידוד ודה-הומניזציה". בארגון Equality Indiana, כינו את הדרשה של פלקו "הסתה קיצונית" וציינו כי היא עלולה לעורר אלימות כנגד הקהילה הגאה.