בימים אלו מסתיימת המהדורה השביעית של פסטיבל Whole בגרמניה, המגדיר את עצמו "פסטיבל קווירי מאוחד", אך ככל הנראה האיחוד הקווירי האוטופי שבו הם דוגלים תקף רק לאנשים שהם לא ישראלים, כי בדומה לשנים עברו, הפסטיבל שוב נקט עמדה קיצונית אנטי-ישראלית, מה שלא מנע מישראלים רבים לנסוע אליו בכל זאת, למרות תחושות החוסר ביטחון במרחב.

הפסטיבל, שהתקיים באתר הדיסטופי הקבוע בעיר מכרות הברזל הנטושה במרכז גרמניה בין ה-18 ל-21 ביולי, כולל במות מוזיקה ופרפורמנס, סדנאות ומרחבים מיניים המיועדים לקהילה הגאה בכללותה. על פי פוסט שפרסם הפסטיבל בחודש יוני, כחודש לפני קיום האירוע, עמדתם לגבי פלסטין היא "לחזק, ללא משוא פנים, את זכותם של הפלסטינים לחיות בחופש וכבוד". בפוסט, המעוטר עיצוב גרפי צבעוני עם אבטיח, גם הדגישו: "פעולות הרצח-עם האחרונות בעזה משקפות קטסטרופה הומניטרית בעקבות עשרות שנות כיבוש, דיכוי מערכתי ואי-ענישה".

לכבוד כך, הוסיפו בפוסט שצבר אלפי לייקים, יקיימו בפסטיבל מפגש צ'יל-אאוט "מרחב להתאבל" שכולל כיבוד "האבל שעולה ממעשי רצח-עם" ובו "נאחוז האחד בשני ללא מילים". בנוסף, תיערך סדנת ריקודי דבקה פלסטיניים מסורתיים וכמובן, בדומה לקמפיין הגיוס שפרסם הפסטיבל סמוך לשביעי באוקטובר, הפוסט מסתיים בכך שכולם מזומנים לתרום כסף למען המטרה. מעניין לגלות שבגוף הטקסט נכתבה פסקה על האקלים הפוליטי המצנזר בגרמניה, אך באופן אירוני למדי החליטו בפסטיבל לנעול את הפוסט לתגובות.

זו לא הפעם הראשונה בה הפקת הפסטיבל נוקטת עמדה קיצונית אנטי-ישראלית. לפני כשנתיים במהלך מהדורת 2023, רגע לפני התקפת השביעי באוקטובר, נצפה בקהל משתתף לובש חולצה המאדירה את ארגון הטרור חיזבאללה. חרף זאת, ולמרות העובדה שמשתתפים שונים (לאו דווקא ישראלים) התריעו בפני אנשי האבטחה שהם מרגישים לא בטוחים, לא נעשה דבר, ואף לבסוף המתלונן נאלץ להתנצל בפני תומך הטרור הקווירי.

at whole festival last weekend, a queer festival near berlin, someone was allegedly sporting a hezbollah t-shirt. on the festival app someone is now apologising for having complained. this from the festival that last year included the talk "free palestine as a queer issue" pic.twitter.com/pjfdWb35MD