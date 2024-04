מחברת סדרת ספרי הארי פוטר, הסופרת ג'יי קיי רולינג, שחררה את מלוא זעמה על חוק פשעי השנאה החדש של סקוטלנד, הקובע, בין היתר, כי פנייה לאדם טרנסג'נדר בלשון פנייה שגויה עלולה לגרום למעצר.

רולינג, שמתבטאת כבר שנים נגד הקהילה הטרנסג'נדרית, פרסמה אתמול (1.4) ציוץ עוקצני ארוך בטוויטר (או X), שנועד ללעוג לחקיקה החדשה ולאתגר את הרשויות. בציוץ קראה רולינג לעוקבים שלה "לכבד את הילדה הסקוטית היפה" איילה ברייסון, אישה טרנסג'נדרית שהורשעה בשני מקרי אונס, אותם ביצעה לפני שהחלה בהליך ההתאמה המגדרית.

הסופרת המיליארדרית הזכירה בציוץ גם את המקרה המזעזע של קייטי דוליאטובסקי, אישה טרנסג'נדרית אשר הורשעה בתקיפת ילדים בסופרמרקט. רולינג תיארה בעוקצנות את דוליאטובסקי בתור "פרח שביר שנשלחה בצדק לכלא נשים בסקוטלנד".

ההתפרצות של רולינג ברשת התרחשה שעות בודדות לאחר שחוק פשעי השנאה והסדר הציבורי של ממשלת סקוטלנד נכנס לתוקפו. החוק החדש, אותו רואים חלקים בחברה הסקוטית כשנוי במחלוקת, מפליל התנהגות מאיימת או פוגענית שנועדה לעורר שנאה כלפי אנשים בשל גילם, דתם, נטייתם המינית, מוגבלות כלשהי או זהותם המגדרית. המתנגדים לחוק טוענים כי לדבר תהיה השפעה לרעה על חופש הביטוי.

Scotland's Hate Crime Act comes into effect today. Women gain no additional protections, of course, but well-known trans activist Beth Douglas, darling of prominent Scottish politicians, falls within a protected category. Phew! 1/11 pic.twitter.com/gCKGwdjr5m