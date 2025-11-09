בסרטון שנחשף ממצלמות האבטחה נראית התאונה הקשה שהתרחשה בשבת בפלורידה שבה מרוץ לא חוקי, הוביל למרדף משטרתי שבסיומו התנגש הנהג בבר גאה, הרג ארבעה ופצע כ-13 אנשים נוספים. "נהיגה חסרת אחריות מסכנת את חייהם של חפים מפשע"

מרוץ רחוב שהשתבש הוביל לתאונה קשה שתועדה במצלמות האבטחה: סילאס סמפסון נהג בן 22, חשוד בכך שניהל מרוץ לא חוקי, איבד שליטה על רכבו והתנגש בו בפטיו של בר פופולרי של הקהילה הלהט"בית בשם "בראדליז" בעיר טמפה בפלורידה. שלושה אנשים נהרגו בזירה, ורביעי מת מפצעיו בבית חולים. 11 עד 13 נוספים נפצעו.

על פי הודעת המשטרה, מטוס סיור משטרתי הבחין בשני רכבים שנסעו בפראות והחל במרדף, אך בשל הסיכון לציבור נאלץ להפסיק את המעקב. זמן קצר לאחר מכן, רכב הטויוטה קאמרי של סמסון סטה מהכביש, פרץ למתחם החיצוני של הבר הפופולרי ברובע ההיסטורי איבור סיטי ופגע באנשים שישבו שם. בסרטון, שפורסם יממה לאחר האירוע ב"ניו יורק פוסט", ניתן לראות את המרוץ יוצא משליטה ואת ההתנגשות בבר הגאה.

הבעלים של הבר, בראדלי נלסון, אמר כי המקום נחשב לבית חם ובטוח לקהילה הגאה בטמפה, וכי מדובר באסון שהותיר את אנשי המקום המומים וכואבים. "בראדליז הוא מקום שבו אנשים באים להרגיש שייכות, האירוע הזה שבר את תחושת הביטחון של רבים".

מפקד משטרת טמפה, לי ברקו, כינה את המקרה "טרגדיה" ואמר כי "ליבנו עם קרובי הקורבנות ועם כל מי שנפגעו. נהיגה חסרת אחריות מסכנת את חייהם של חפים מפשע". גם ראש עיריית טמפה, ג'יין קסטר, הביעה צער עמוק ואמרה כי "הקהילה כולה מתאבלת על האובדן הנורא הזה".