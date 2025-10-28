ירידה חדה בצעירים שמזדהים כטרנסג'נדרים וא-בינאריים בארצות הברית

מסקר רחב היקף של מאגר הנתונים Cooperative Election Study עולה כי שיעור הנוער המזדהה כטרנסג’נדר או א-בינארי צנח בין השנים 2022-2024 בכחצי בתוך כשנתיים בלבד

מחקר חדש מגלה כי שיעור הנוער המזדהה כטרנסג’נדר או א-בינארי צנח בכחצי בתוך כשנתיים בלבד. לפי ניתוח שביצעה פרופסור ג’ין טוונג’ מאוניברסיטת סן דייגו סטייט, שיעור בני ה-18 עד 22 המגדירים את עצמם כטרנס ירד בכ-50% בין השנים 2022 ל-2024 - מכ-6 אחוזים בשנת 2022 לכ-3 אחוזים בלבד ב-2024. במקביל, שיעור המזדהים כא-בינאריים ירד ביותר מ-50% בין השנים 2023 ל-2024 מ-5 אחוזים ל-2 אחוזים.

הנתונים מגיעים מסקר רחב היקף של מאגר הנתונים Cooperative Election Study, שנערך מדי שנה ומשתתפים בו עשרות אלפי אמריקאים. בשנים האחרונות נוספו לשאלון שאלות מפורשות לגבי זהות מגדרית, מה שאפשר למדוד מגמות שינוי בקרב קבוצות גיל שונות.

לדברי פרופ’ טוונג’, הירידה החדה עשויה לנבוע ממספר גורמים חברתיים ותרבותיים. היא מציינת כי ייתכן שחלק מהשינוי משקף התייצבות לאחר תקופה שבה זיהוי כטרנסג'נדר או א-בינארי זכה לחשיפה נרחבת ברשתות החברתיות ובתקשורת. גורם נוסף אפשרי הוא שינוי בתפיסת הזהות בקרב צעירים - מגמה של פתיחות רחבה יותר למגדר וגמישות זהותית, שמפחיתה את הצורך להגדיר את עצמם תחת תוויות נוקשות.

הנתונים על הירידה בטרנסג'נדר | צילום: טוויטר

יחד עם זאת, החוקרת מדגישה כי מוקדם להסיק מסקנות חד-משמעיות. "ייתכן שמדובר בתנודות זמניות, וכי יש להמתין לנתוני 2025 כדי להבין האם מדובר במגמה מתמשכת", היא אומרת. היא גם מציינת כי עצם העובדה שהנושא ממשיך להיבדק ולהימדד מלמדת על חשיבותו ועל השפעתו העמוקה על דור הצעירים בארצות הברית.

