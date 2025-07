אם תמיד חשבנו שרובוטים הם קצת קווירים, כמו C3PO המוזהב ממלחמת הכוכבים לדוגמה, אז לאחרונה נוכחנו לדעת שהעתיד לחלוטין כבר כאן וכעת ניתן לראות בשגרה רובוטים גאים באמת מסתובבים ברחובות ארצות הברית, כך על פי דיווח באתר pride.com.

רובוט בייצור סיני, העונה לשם ריזבוט, הפך ויראלי לאחר שנצפה משוטט ברחובות לוס אנג'לס ואוסטין, טקסס, כשהוא הדור בבגדי גאווה ססגוניים ופולט סלנג הומואי אמריקאי כמו הדודה המביכה הזו שתמיד מתאמצת להתחבב. הריזבוט הוא רובוט דו רגלי בגובה 120 ס"מ ששמו המלא "הוא ג'ייק הריזבוט". הוא מונע בכוחה של תוכנת בינה מלאכותית, שוקל 35 ק"ג ומיוצר על ידי חברת Unitree Robotics הסינית. הוא מסוגל ללכת ולרוץ והוא עולה כ-16 אלף דולר.

תוכנת הבינה המלאכותית שבה צויד "לומדת" ומאפשרת לו לבצע משימות חדשות במהירות. השימוש בקול של מודל-שפה-גדול (Large Language Model) ובפיד מצלמה לייב מאפשר לו לחקות סלנג ולדבר כמו באינטרנט, מדווח Futurism. הרובוט הפך ויראלי ברגע שהחלו לצוץ סרטונים שלו במדיה החברתית כשהוא משגע את העוברים והשבים בסלנג מאוס של ג'ן זי, אך עד לרגע זה לא נחשף מישהו שבאמת מניע את המכונה, ונשאלת השאלה האם מדובר במוצר אמיתי או בקמפיין שיווק גרילה מתוחכם.

באחד מהסרטונים הוא נצפה בשדרות סנטה מוניקה המפורסמים בלוס אנג'לס כשהוא מחמיא לעוברות והשבות בסלנג הומואי מוקצן, בסרטון אחר הוא מצולם כשהוא עושה מחווה של שלום ליושבים בבר, ועליו כתוב "לא הכלבה של אילון", בעקיצה אל מליארדר הטק אילון מאסק, הבעלים של טסלה.

לפני שנצפה כולו מקושט גאווה בלוס אנג'לס, עלו סרטונים של הבוט הגאה מאוסטין טקסס, הפעם בלבוש מעט יותר צנוע ולראשו כובע קאובוי בלבד. זה לא מנע מפיד ימין לאבד את זה ולהתגולל על הבוט הגאה "שברח מטסלה ויורד על אילון מאסק". בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) "גייז למען טראמפ", שלהם מעל 40 אלף עוקבים, כתבו בתגובה צינית: "הוא נמצא בשירותים של 'רוקו'ז' באותו הלילה על ג'י כשהוא באורגיה".

גולש אחר הגיב: "רובוט שיוצר בסין שלעולם לא יורשה לצעוד ברחובות סין. הריזבוט הגאה הוא התקפה על אדמה אמריקאית"

