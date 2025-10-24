המחווה המרגשת של השף: "ישב עם אמא שלי ואיתי כמעט שעתיים"

כשהמוזיקאית הדר מזרחי שיתפה את עוקביה באינסטגרם כי היא טרנסית, היא לא ציפתה לסערה שזה ייצור. היא הופתעה עוד יותר שהפוסט שבו התנצלה על השיתוף זכה להתייחסות אישית ומרגשת של השף חיים כהן. אחרי התגובה המפתיעה, שופט "מאסטר שף" (פרק חדש מחר, שבת, אחרי החדשות, קשת 12) החליט להרים לזמרת עם מחווה מרגשת במיוחד.

הכל כאמור התחיל בסרטון שהעלתה מזרחי בערב יום כיפור בו היא התנצלה שהיא סיפרה שהיא טרנסית: "לא חשבתי שזה ייצא ככה משליטה, לא חשבתי שאנשים יגיבו בצורה שהם הגיבו, אני גם לא מרגישה בנוח עם האנשים שמגיבים לי כבר", שיתפה.

כהן נחשף לסרטון והיה חייב להגיב: "לא צריכה להתנצל על כלום, מי שלא מוצא חן בעיניו שיתקדם, אף אחד בעולם לא צריך להתנצל על מה שהוא, שתהיה לך שנה טובה". מזרחי המופתעת ענתה: "אמאל'ה חיים כהן תכין לי מנת פסטה" וכהן נענה בחיוב: "בשמחה, רק תגידי מתי".

מזרחי כמובן מימשה את ההצעה ויחד עם אמה הגיעו למסעדה של כהן: "תודה רבה על ערב מושלם, הוא ישב איתי ועם אמא שלי כמעט שעתיים, הייתה שיחה מרתקת שאת תוצאותיה תראו בהמשך", כתבה אמש המוזיקאית בסטורי והיום (שישי) שיתפה בתיעוד נוסף.



