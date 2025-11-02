זן חמור של נגיף אבעבועות הקוף התגלה, בישראל אין עדיין חיסון

רשויות הבריאות בארצות הברית גילו זן חדש וחמור יותר בשם קלייד של נגיף ה-Mpox, המוכר גם בשם אבעבועות הקוף. מדובר בזן שנחשב חמור יותר מהזן שגרם להתפרצות הגלובלית ב־2022. לפחות שלושה מקרים זוהו במחוז לוס אנג'לס ובאזור לונג ביץ' שבקליפורניה, ללא כל קשר לאנשים שטסו ממדינה אחרת או למגע עם מטיילים מחו"ל, נתון שמדגיש כי מדובר בהדבקה מקומית בתוך הקהילה.

הזן החדש גורם למחלה חמורה יותר מבחינת שיעור הסיבוכים והאשפוזים, אם כי לא בהכרח מידבקת יותר. לדברי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב, גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים (MSM), וכן נשים טרנסג'נדריות, נחשבים לקבוצה בסיכון גבוה יותר להידבקות. גורמי בריאות מסבירים כי הסיכון לציבור הרחב נותר נמוך, אך לקבוצות בסיכון מומלץ במיוחד להיות ערניות, להיבדק ולקבל חיסון.

במהלך ההתפרצות הקודמת של אבעבועות הקוף בשנים 2022–2023, הומואים היוו חלק ניכר מהמקרים המאומתים. כעת, עם הופעת הזן החמור יותר, מדגישים המומחים כי קיימת חשיבות רבה בהעלאת המודעות בקהילה הגאה ובשמירה על ערנות רפואית. לדבריהם, מניעת סטיגמה היא לא פחות חשובה - המחלה אינה מוגבלת לקהילה הגאה, אך זו אחת הקבוצות שבהן שיעור ההדבקה גבוה יותר ולכן המידע וההגנה חיוניים במיוחד.

"הזן שהתגלה לאחרונה ידוע ככזה שעלול להיות מסוכן יותר", אומר ד"ר רועי צוקר, יושב ראש החברה הישראלית לרפואת להט"ב של ההסתדרות הרפואית בישראל. "אנו עדים להעברה בעיקר בקבוצות של גברים המקיימים יחסי מין עם גברים ונראה שהנדבקים החדשים לא הגיעו מארצות שבהן הזן נפוץ אלא כחלק מהדבקות מקומיות, כך שכנראה מספרי הנדבקים גבוהים יותר".

רופאים ממליצים לכל מי שנמצא בסיכון, במיוחד מי שמקיים יחסי מין עם כמה שותפים, לוודא שקיבל את שתי מנות החיסון נגד אבעבועות הקוף, אך הבעיה היא שהוא כבר אינו זמין בארץ. "החל מחודש אפריל החיסון לאבעבועות הקוף אינו זמין בישראל, ואנו מנסים לעבוד עם משרד הבריאות כדי להבהיר את חשיבות הבאת החיסונים לארץ, שכן זו הדרך הכי טובה כעת להגנה מפני הנגיף", מסביר צוקר.

מומלץ לשים לב לתסמינים כגון חום, כאבי שרירים, בלוטות לימפה נפוחות או פריחה ושלפוחיות באזורים שונים בגוף, כולל איבר המין ופי הטבעת. גם מחוסנים עלולים להידבק. "אלו שכבר מחוסנים אינם מוגנים לחלוטין מפני הדבקה, אך סיכוי גבוה שגם אם יידבקו, הם יחוו מחלה קלה יותר בהרבה. יש לשים לב לנגעים חשודים ולפנות לרופא המשפחה על מנת להיבדק במקרה כזה, ואם יש צורך, תופנה לבדיקת אימות", מציין צוקר.